Halters paraat: deze sportschool ging meteen om middernacht open nu het weer mag

Binnen sporten mag weer van de overheid en bij sportschool David Lloyd zijn ze geen minuut langer dicht gebleven dan nodig. De sportschool opende in de nacht van dinsdag op woensdag stipt om middernacht de deuren.

Het voelt alsof je een klein kind bent en op mag blijven op oudejaarsavond, zegt een vrouw die met haar rugtas voor de schuifdeuren staat. Het is kwart voor twaalf als steeds meer mensen zich voor sportschool David Lloyd aan het einde van de Overtoom verzamelen. Ook Elisandra Friedrich (34) is enthousiast dat ze ‘eindelijk weer naar de gym kan’.

“Ik heb de afgelopen maanden bijna niks gedaan qua sport. Ik heb drie keer een groepsles gevolgd buiten en ik heb een fiets gekocht om te bewegen. Maar echt trainen? Nee. Toen ik in de spiegel keek dacht ik: pff, alles wat ik van september tot december heb gedaan, is verloren gegaan.” Friedrich, die werkt als loopbaancoach, hoorde van de openingsactie en schreef zich in. “Eindelijk even lekker ontspannen tijdens het sporten. Want eigenlijk ben ik heel moe door de afgelopen coronaperiode.”

Nu al gezellig

De sportschool wilde na vijf maanden coronasluiting de deuren op een spectaculaire manier openen. Doorgaans kunnen leden van 06.00 uur tot 23.00 uur terecht, maar ‘tijdens een marketingoverleg kwam het idee om open te gaan zodra het kan’, zegt Bob de Boef, manager bij David Lloyd Amsterdam. Alle sportscholen van de keten openden woensdag, de dag van de versoepelingen, om 00.00 stipt. In Amsterdam ging dat gepaard met gejuich. “Ik vind het nu al gezellig,” zegt een van de leden die in de rij staat voor de poortjes.

Beeld Nina Schollaardt

De sportschool telt 3500 vierkante meter. Per ruimte mogen er dertig mensen tegelijk zijn. De actie valt in de smaak: alle plekken zijn volgeboekt en iedereen is komen opdagen. Dat Carolien van de Wal, die gaat zwemmen, straks misschien niet kan slapen, neemt ze voor lief. “Je moet de dingen in het leven vieren.”

Halverwege de trap staat een dj te draaien. Hij kijkt uit op de zaal. Daar staan minder halterbanken dan voor de pandemie en met witte lijnen zijn sportplekken afgebakend. Het is leger dan voorheen, maar manager De Boef is allang blij dat de zaal weer gevuld is met mensen.

De afgelopen maanden liep hij rond in een haast lege sportschool. Alleen topsporters, zoals hordelopers Koen Smet (28) en Liam van der Schaaf (22) mochten binnen trainen, omdat David Lloyd een topsportlocatie is. “Daar voelde ik me soms wel schuldig over,” zegt Smet, die ook om middernacht naar de sportschool is gekomen. “Heel veel leden mochten niet naar binnen. Maar ja, het was voor ons wel echt nodig. En ik maak nog kans om naar Tokio te gaan.”

Acht kilo kwijt

In de afgelopen maanden van sluiting is er tijd zat geweest om alles coronaproof in te richten, onderhoud te verrichten en virtuele lessen voor te bereiden, maar er moest ook tijd gestoken worden in het behoud van leden.

Het beeld van woensdagnacht maakt echt veel goed voor manager De Boef. Achter in de zaal staan Soheil Alizadeh (28) en Kevin Rourissol (24) hun schouders te trainen. Rourissol raakte tijdens de lockdown acht kilo kwijt. Alizadeh wist door buitentrainingen zijn 95 kilo op een lengte van 1.78 meter te behouden door buiten te trainen. “Ik ben zo blij dat we weer mogen. De sportschool was altijd als een huis voor mij. Daarom ben ik hier nu ook. ’s Nachts trainen is natuurlijk minder effectief, maar ik kon niet wachten.”