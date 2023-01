Halte Vennepluimstraat van tramlijn 26 is ‘één grote modderpoel’ zonder comfort

De halte Vennepluimstraat is sinds maart 2022 opgebroken. Beeld Jennifer Gijrath

Een stukje stadsgeschiedenis voor de liefhebber: tramlijn 26 van het centrum naar IJburg had ooit een metro moeten worden. Er is zelfs een thans vergeten en ongebruikte tunnel in de buurt van de Nieuwmarkt voor aangelegd. Maar toen het aantal geplande huizen op IJburg lager uitviel dan gepland, koos men alsnog voor de tram.

Desalniettemin is lijn 26 niet zomaar een tram: het is de enige lijn waar de trams met twee gekoppelde wagons rijden en de wagons 70 kilometer per uur aantikken. Zo hard gaan onze metro’s ook. Een wolf in schaapskleren dus – of een metro in tramkleren.

Waar voor de metrostations goed gezorgd wordt, komt een zekere halte van tram 26 weinig eer toe: Vennepluimstraat, en dan het perron voor wie het hoofdstedelijke eilandenrijk wil ontvluchten richting de stad.

Sinds maart vorig jaar is de halte opgebroken. Betonnen platen, omgeven met afval en onkruid, vormen nu het opstappen van de Vennepluimstraat. Zonder hokje, bankje of afdakje.

Het idee is dat de halte straks, wél met voornoemde luxe faciliteiten, aan de overkant van de kruising met de IJburglaan ligt.

Amsterdammers zijn namelijk koppig en willen zich niet over de gehele halte verplaatsen: daardoor is de voorste van de gekoppelde trams erg vol, en de achterste tamelijk leeg. De hoop is dat de verplaatsing van de halte dit verhelpt. Er is 400.000 euro voor geraamd.

Tijdlang niks gebeurd

Alléén: het duurt nu wel erg lang en er is een tijdlang niets gebeurd, zeggen gebruikers van de halte. Een steekproef op een regenachtige woensdagavond (er valt 3 mm neerslag) bevestigt dat beeld. Max van der Voort (21) vindt het ‘zeker in de regen vervelend dat er aan de overkant een normaal hokje staat’ — met beschutting — ‘en hier niet.’

De eveneens 21-jarige Elisa Kreye woont sinds vier maanden op IJburg en gebruikt de halte dagelijks om naar de stad te komen, voor werken en uitgaan. Althans, normaal loopt ze liever een halte terug voor het comfort, naar de Diemerparklaan, maar dat lukt niet meer als ze te laat is. “Het is hier één grote modderpoel,” zegt ze.

Als de tram na dit gesprek ook nog eens op volle vaart per abuis de halte overslaat, heeft Kreye er genoeg van. Ze besluit onder het afdakje van de Benu Apotheek op de tram te wachten: daar is ze tenminste beschut tegen de regen.