Halsema ziet niets in legaliseren xtc

Voor de camera van AT5 zegt ze dat legalisatie geen oplossing is voor het bestrijden van de internationale drugshandel.



Daarnaast zou Halsema het liefst eerst een oplossing vinden voor de achterdeur van softdrugs. Mocht je al willen nadenken over het legaliseren van xtc, zegt Halsema, dan moet je daar een internationale coalitie bereid toe vinden. "En dat duurt jaren."



Halsema staat niet alleen, ook hoofdofficier van justitie Nicole Zandee ziet niets in het legaliseren van xtc.



Proef

In politiek Den Haag wil vooral GroenLinks xtc legaliseren. In Amsterdam is het D66 dat de kar trekt. Fractievoorzitter Reinier van Dantzig wil experimenteren met een proef waarin je op kleine schaal in smartshops legaal xtc kan kopen.



Van Dantzig laat aan AT5 weten dat hij samen met andere coalitiepartijen in alle rust aan een voorstel gaat werken om xtc uit de criminele sfeer te halen, ondanks de opmerkingen van Halsema.



