Halsema ziet af van deelname herdenking Japanse bezetting Nederlands-Indië vanwege omstreden spreker

Halsema noemt die keuze in een verklaring op Instagram ‘zeer ongepast en pijnlijk op een dag waarop we alle slachtoffers herdenken, niet alleen die aan Nederlandse zijde’.

Westerling, bijgenaamd de Turk, gaf als militair van het Knil (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger) tussen 1945 en 1949 onder meer leiding aan massa-executies van Indonesiërs. Vooral zijn zogeheten ‘zuiveringsacties’ op Zuid-Celebes, waarbij inwoners zonder vorm van proces werden geëxecuteerd, zijn zeer omstreden.

Westerlings dochter Palmyra spreekt tijdens de herdenking over ‘haar strijd voor rechtvaardigheid om haar vader in ere te herstellen en hem de erkenning te geven waar hij recht op heeft’. Ook gaat zij in gesprek met Christina van den Hemel, de weduwe van een Knil-militair die zegt dat Westerling haar heeft gered en die hem postuum zal danken.

Los van de nationale herdenking

De herdenking op de Dam wordt georganiseerd door stichting Indisch Platform 2.0 en staat los van de nationale herdenking die jaarlijks op 15 augustus in Den Haag wordt georganiseerd. Halsema zou tijdens de Amsterdamse herdenking speechen en een krans leggen.

Volgens de gemeente werd het inhoudelijke programma van de herdenking vorige week maandag doorgestuurd. “Door haar vakantie en verblijf in het buitenland heeft de burgemeester gisteren kennisgenomen van de rol in het programma en de strekking van de toespraak van de dochter van Raymond Westerling,” zegt een woordvoerder. “Ze is ervan geschrokken.”

Peggy Stein, voorzitter van stichting Indisch Platform 2.0, zegt ‘zeer verbaasd’ te zijn over de keuze van de burgemeester. “Het doet zeer bij alle betrokkenen van de herdenking,” zegt ze. Volgens Stein was Halsema wel op de hoogte van het programma en heeft ze zich plotseling teruggetrokken. “In een voorbereidend gesprek heeft ze nog gezegd dat er ‘niet genoeg herdenkingen’ kunnen zijn. Wij en onze geschiedenis worden nu gecanceld.” Bovendien heeft Westerling volgens Stein ook veel mensen gered. “Het is niet zo zwart-wit,” zegt ze.

Stichting Nationale Herdenking, die de herdenking op 15 augustus in Den Haag organiseert, benadrukt ‘niet betrokken te zijn bij de lokale herdenkingen in Amsterdam’ en geeft daarom geen verder commentaar op de kwestie.

Debat verhardt

De herdenking valt onder de Wet Openbare Manifestaties. Daar is geen vergunning voor nodig, alleen een melding bij de gemeente. De gemeente bemoeit zich nooit met de inhoud van manifestaties, zegt de woordvoerder van Halsema, mits deze niet strafbaar zijn. “Dat valt onder vrijheid van meningsuiting. De burgemeester heeft uiteraard wel een keuze om al dan niet te spreken.”

De keuze voor de speech van Westerling laat volgens Sander van der Horst, onderzoeker aan het Koninklijk Instituut van Taal- Land- en Volkenkunde, zien hoe het debat binnen de Indisch-Nederlandse gemeenschap verhardt. “De stem van Indonesische slachtoffers krijgt binnen nieuwe generaties en bij nationale herdenkingen steeds meer ruimte,” zegt hij. “Die ontwikkeling zorgt ervoor dat conservatieve Indische Nederlanders het gevoel hebben dat hun lijden wordt gebagatelliseerd. Ze willen hun eigen slachtofferschap benadrukken.”

Twee maten

De Federatie Indische Nederlanders (FIN) stelt dat Halsema met twee maten meet omdat ze wél aanwezig was bij de Nationale Dodenherdenking op 4 mei, waar ook Indonesische slachtoffers worden herdacht. Halsema’s weigering volgt echter direct uit de inhoud van Westerlings speech, benadrukt Azarja Harmanny, onderzoeker aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. “Door eerherstel te bieden aan zo’n omstreden figuur als Westerling, ontken je het Indonesische slachtofferschap. Dat is problematisch en onproductief.”

In plaats van bij de herdenking op de Dam is Halsema aanwezig bij de Dekoloniale Indonesië Nederland Herdenking bij het Monument Indië-Nederland op het Olympiaplein op 16 augustus. ‘Een inclusieve Indonesië-Nederlandherdenking waarbij de verschillende groepen niet tegenover elkaar staan, maar de gedeelde koloniale en oorlogsgeschiedenis centraal staat,’ schrijft Halsema op Instagram. Ze zal daar speechen en een krans leggen.

