Halsema zet 'tag' in kunstwerk Plein '40-'45

Dat is niet vanzelfsprekend, aangezien de omliggende buurten, Osdorp en Geuzenveld-Slotermeer gekenmerkt zijn als ontwikkelbuurten, achterstandsbuurten die bezig zijn met een inhaalslag.



De 57-jarige mevrouw Ommen, die haar voornaam liever niet noemt, heeft echter nergens last van. "Ik woon hier al twintig jaar. Mijn dochter is hier opgegroeid, nu mijn kleinkind. Elke buurt kent wel criminaliteit, maar als je niets op je kerfstok hebt, hoef je niet te vrezen."



Tot oktober

Luc Baas, verantwoordelijke voor het winkelcentrum bij Plein '40-'45 kan de aandacht meer waarderen. "Hartstikke leuk dat dit gebeurt. Zo is de burgemeester ook op de hoogte van wat hier speelt." Volgens Baas is het winkelcentrum en de markt in Nieuw-West niet alleen voor de boodschappen. "Het heeft een functie: het brengt mensen bij elkaar."



Het kunstwerk is nog tot oktober te bezichtigen. "Of misschien wel langer," zegt Benrakad. "Je weet nooit hoe dat gaat in de bouw. Als het langer duurt, blijft ons kunstwerk ook langer staan."