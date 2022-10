Halsema zet relatie met moslimgemeenschap verder op scherp met ruzie over steunverklaring

Burgemeester Halsema blies een bijeenkomst die voor maandagavond gepland stond af wegens een gebrek aan animo. Beeld ANP

De relatie tussen het stadhuis en de moslimgemeenschap heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Aanleiding: een donderdag namens burgemeester Femke Halsema verstuurde uitnodiging aan moskeebesturen om een steunverklaring voor de lhbtq-gemeenschap te tekenen.

In een reeks persverklaringen uit islamitische hoek, die voor een deel op elkaar waren afgestemd tijdens een bijeenkomst van moskeebestuurders afgelopen zaterdag, krijgt Halsema ervan langs. Regionale moskeekoepels eisen excuses en een vijftal Amsterdamse moskeeën noemt haar werkwijze een ‘klap in het gezicht’.

Op haar beurt verwijt Halsema de moskee­besturen te kiezen voor ‘publieke polarisatie’ in plaats van overleg. Ze noemt het ‘pertinent onwaar’ dat alleen islamitische gebedshuizen de verklaring hadden moeten steunen.

Halsema was gewaarschuwd door ambtenaren uit haar team dat de beoogde steunverklaring (zie kader) slecht zou vallen bij de islamitische gemeenschap, bevestigen diverse bronnen die anoniem willen blijven. Toch hield ze vast aan een verklaring puur voor lhbtq’s. Hun lot gaat haar zo aan het hart, dat ze het een confrontatie met de moskeekoepels waard vindt.

Gebrek aan animo

De bedoeling was dat moskeebestuurders gisteren op het stadhuis de verklaring zouden ondertekenen, maar bij gebrek aan animo blies Halsema de bijeenkomst maandagochtend af. Een woordvoerder van het stadhuis zegt dat in mei de zaak al was besproken met de moskeebesturen en dat er wisselend werd gereageerd. De moskeebesturen stellen dat ze toen al in meerderheid meer voelden voor een algemenere verklaring, bijvoorbeeld ook over islamofobie en de beveiliging van moskeeën.

Halsema’s verzekering dat ook andere religieuze organisaties zijn benaderd, wordt bevestigd door de Raad van Kerken Amsterdam ­(RvKA). Voorzitter Anna Verbeek kreeg afgelopen vrijdagavond een ‘informele uitnodiging’ op een ‘heel laat moment’. Verbeek: “De commotie was toen al ontstaan. Natuurlijk is de ­RvKA bereid tot een gesprek met de gemeente. De discriminatie van de lhbtq-gemeenschap vraagt serieus aandacht, maar wij zien geen heil in zo’n top-down verklaring. Temeer daar de RvKA net als veel andere organisaties in 2012 al de verklaring van het Veiligheidspact tegen discriminatie heeft ondertekend. Nu is het tijd voor dialoog en gesprek. In plaats van deze rommelige en bestuurlijke aanpak.”

Dat ook andere religies welkom zijn, neemt de onvrede bij de moskeebesturen niet weg. Waarom moesten zij eerst? En, zegt een enkeling, hoe zit het met de scheiding tussen kerk en staat bij een door de gemeente geformuleerde verklaring? Wat voegt het bovendien toe aan een al in 2012 getekende verklaring, die de moskeebesturen ook hebben getekend?

Geen excuses

Het is opmerkelijk dat een burgemeester zo openlijk overhoop ligt met een van de grootste religieuze gemeenschappen in een stad. De slechte verhoudingen zijn een erfenis van Halsema’s voorganger Eberhard van der Laan. Vooral de Marokkaanse gemeenschap is niet vergeten hoe antiradicaliseringsambtenaar Saadia Ait-Taleb in 2017 voor de rechter belandde op verdenking van corruptie. Vier jaar later werd ze van alle beschuldigingen vrijgesproken. Ze kreeg een ruime schadevergoeding van de gemeente, maar geen excuses.

De gebeurtenissen rond het Cornelius Haga Lyceum in 2019 voedden de kritiek op het stadsbestuur, dat volgens veel moslims kritiekloos boterzachte verdenkingen van veiligheidsdienst AIVD had overgenomen. Toen al werd gesproken van een vertrouwensbreuk tussen de moslimgemeenschap en de gemeente.