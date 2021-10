Halsema zegt sorry tegen vrouw die door Ivens werd benaderd

Beeld Maarten Brante

De gewezen SP-wethouder Laurens Ivens (Wonen) had niet alleen ongepaste contacten met de vier ambtenaren die in 2021 een officiële melding tegen hem indienen. Dit weekend werd duidelijk dat hij via sociale media ook intiem contact probeerde te maken met Amsterdammers die hem als wethouder benaderden met hulpvragen of verzoeken.

Dinsdag deed ook in De Volkskrant een vrouw, Amber, haar verhaal over de romantische verzoeken van Ivens aan haar adres. ‘Hoe kan zo’n mooie vrouw die zo vol en energiek in het leven staat, alleen zijn?’ en, ‘Zin om nog eens een drankje te komen doen?’ mailde Ivens haar. Van fysiek contact was uiteindelijk geen sprake.

Amber (36) meldde zich bij de gemeente nadat Ivens op 5 juli besloot af te treden wegens grensoverschrijdende contacten met vier ambtenaren. Ze wilde een klacht indienen en de gemeente waarschuwen dat de voormalige wethouder ook bij vrouwen van buiten het stadhuis romantische toenadering zocht. Maar de gemeente liet maandenlang niets van zich horen, pas afgelopen maandag kreeg de vrouw een belletje van burgemeester Halsema. Die bood haar excuses aan.

Gesprekken

In antwoord op vragen van Het Parool zegt een woordvoerder van Halsema dat de gemeente inmiddels gesprekken voert met diverse vrouwen die ongepast bejegend zijn door Ivens. Ook wordt bekeken of deze vrouwen hulp nodig hebben na het grensoverschrijdende gedrag. Maar Halsema ziet geen reden om de omvang van het wangedrag van de voormalige wethouder in kaart te brengen. “We doen geen nader onderzoek, omdat de wethouder inmiddels is afgetreden.”

Wat de ChristenUnie en een aantal andere oppositiepartijen betreft voert de Amsterdamse raad woensdag een spoeddebat over het uitdijende schandaal rond de gevallen wethouder. Maar coalitiepartijen D66 en GroenLinks laten weten dat ze het liever volgende week met de burgemeester bespreken omdat een spoedeisend belang ontbreekt, aangezien Ivens al weg is.