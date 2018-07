Halsema wordt donderdag beëdigd als burgemeester

Commissaris van de Koning Johan Remkes beëdigt Halsema tijdens een buitengewone raadsvergadering. In dezelfde vergadering neemt de Amsterdamse gemeenteraad afscheid van waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen.



Halsema werd op 27 juni voorgedragen als kandidaat-burgemeester door de Amsterdamse gemeenteraad. Zij volgt Van Aartsen op die op 4 december 2017 werd aangesteld als waarnemend burgemeester.



In verband met haar aantreden als burgemeester heeft Halsema al haar bestuursfuncties opgezegd. Het kabinet heeft vrijdagmiddag ingestemd met de benoeming van Halsema.



Tweede zaal

De raadsvergadering is openbaar maar de ruimte in de raadszaal voor publiek is beperkt. Daarom is een tweede zaal ingericht in het stadhuis waar de raadsvergadering kan worden gevolgd via een scherm. Ook is de buitengewone raadsvergadering live te volgen op Amsterdam.nl.