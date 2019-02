Halsema wil verhuizing stadsnomaden voorkomen

Dat beloofde de burgemeester woensdagmiddag tijdens een debat in de gemeenteraad. De groep verblijft nu in Westpoort naast de A10, maar moet daar per 1 april vertrokken zijn. Dat is door de voorgangers van Halsema beloofd aan het Havenbedrijf (Port of Amsterdam) en Rijkswaterstaat.



Halsema had een oud tennispark in de Kadoelen voor ogen, maar daar zitten de omwonenden niet op te wachten. Er is door hen ook een rechtszaak aangespannen vanwege de komst van de Stadsnomaden.



Leven in de marge

Halsema lijkt onder de indruk van het massale verzet uit Noord. Woensdag sprak ze de bewoners, binnenkort gaat ze op de locatie kijken. Want eigenlijk is ook de burgemeester ongelukkig met de situatie. Volgens Halsema wordt de stad steeds voller, er is steeds minder ruimte voor de caravans van de stadsnomaden.



Dit zijn mensen die kiezen voor een leven in de marge van de samenleving. Overdadig drank- harddrugsgebruik zijn veelvoorkomende problemen van deze groep, die rond de veertig personen bedraagt. "Ik erken dat levensstijl van de stadsnomaden zich steeds moeilijker verenigt met buurtbewoners. Ik zie al die problemen," zei Halsema.