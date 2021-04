Halsema wil terrassen wél open: ‘Handhaving anders onhaalbaar’

Beeld ANP

De burgemeesters doen een dringend appèl op het kabinet om de buitenruimten, inclusief de terrassen, weer toegankelijk te maken. In dichtbevolkte gebieden hebben mensen de ruimte hard nodig en zij zullen die zich ook toe-eigenen, schrijven de burgemeesters. ‘Daarmee wordt handhaving onhaalbaar en komt het lokale gezag ongewild tegenover zijn eigen inwoners te staan.’

De vier steden zeggen dat een ‘beheerste openstelling van de buitenruimten’ juist noodzakelijk is om besmettingen te voorkomen, omdat hiermee ongeregelde samenkomsten tegen worden gegaan. Ook is het nodig voor ‘de geloofwaardigheid van het coronabeleid’.

Het kabinet maakte zondagmiddag bekend de lockdown tot in ieder geval 28 april niet te versoepelen. Eerst was het plan nog om dat per 21 april te doen, maar de situatie in de ziekenhuizen en de nog altijd hoge besmettingscijfers laten dat niet toe.

Het is niet de eerste keer dat Halsema sneller wil versoepelen dan het kabinet. Eind februari pleitte ze nog om naast de terrassen ook bijvoorbeeld Artis of Hortus Botanicus te heropenen voor publiek, zodat het minder druk zou worden in parken. Daar schaarden de burgemeesters van de andere grote steden zich achter.