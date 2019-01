Halsema wil strengere controle op koranscholen

Dat zegt de burgemeester in een interview met Weekblad Elsevier. In Amsterdam zijn al langer zorgen over het onderwijs dat de tientallen Amsterdamse moskeeën aanbieden aan de kinderen van de gelovigen.



Fysiek geweld

Bijna elk islamitisch godshuis in de stad heeft wel zo'n moskeeschool, waar gemiddeld tussen de 100 en 200 kinderen wekelijks godsdienstonderwijs krijgen. In sommige koranscholen worden kinderen via klappen of andere vormen van fysieke geweld tot de orde geroepen, bevestigde een onderzoeker in 2017.



Ook zijn de ruimtes vaak te krap voor het aantal leerlingen. "Wat nationaal beleid zou moeten worden, is dat weekendscholen onder de regel van de kinderopvang vallen," zegt Halsema tegen het tijdschrift.



Betere controle

"Op koranscholen is vaak geen controle, terwijl kinderen in vochtige ruimtes les krijgen van onbevoegde leraren. Ik zou die scholen niet willen verbieden. Maar je kunt ze wel controleren als je ze in de sfeer van regulier onderwijs trekt."



Ook wil Halsema dat de Inspectie SZW wordt ingezet om binnen te kijken bij moskeeën waar andere toezichthouders niet worden binnen gelaten.



"Misschien kun je bijvoorbeeld ingrijpen via de arbeidsinspectie, om maar eens wat te noemen. We zijn nu aan het nagaan wat voor middelen we hebben, waarmee je kunt laten merken dat je oplet, dat je betrokken bent, en dat er zaken zijn die je niet accepteert."



Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut uit 2017 blijkt overigens dat koranscholen zelf ook zitten te springen om meer ruimte en betere lesmaterialen in het Nederlands, die rekening houden met de lokale context. In hun conclusies adviseren deze onderzoekers overigens dat de gemeente een actievere rol zou moeten oppakken bij de begeleiding van koranscholen.