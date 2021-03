Halsema wil straatdealers aanpakken, meer lik-op-stukacties en gebiedsverboden

Beeld Getty Images

De stad zet zich schrap voor de impact van een nieuwe golf ‘blowbezoekers’. Het gaat om jonge toeristen die, meestal met de auto, uit omliggende landen naar Amsterdam komen om de ellende van de pandemie even te vergeten. In de zomermaanden, kort na de eerste lockdown, waren ze er ineens. Omdat er verder weinig te doen is in de stad, concentreren zij zich op de Wallen. Ze hangen langs de gracht of lopen langs de ramen met een biertje, maar komen bovenal om te profiteren van het liberale drugsbeleid.

Deze groep toeristen veroorzaakte niet alleen overlast in de binnenstad, maar trok ook veel drugsdealers aan, die zowel harddrugs als nepdope aanbieden. ‘Straatdealers en de problemen die zij veroorzaken zullen zich naar verwachting weer aandienen zodra de coronamaatregelen zijn afgeschaald en bezoekers weer in groten getale naar Amsterdam komen zoals ook in de zomer van 2020 het geval was,’ schrijft Halsema vrijdag in een brief aan de raad.

Informatie verzamelen

Halsema wil voorkomen dat dealers opgaan in de massa als de bezoekers terugkeren. OM en politie gaan daarom de komende maanden gestructureerd informatie bijhouden over de groep dealers die het meest in de binnenstad te vinden is, en de connecties met de drugsbendes die hen bevoorraden. De burgemeester zegt vaker gebiedsverboden te zullen uitdelen aan rondhangende dealers. Niet alleen als zij betrapt zijn wegens drugshandel maar ook als zij zich ‘hinderlijk ophouden bij gebouwen’, of toeristen toesissen dat er drugs te koop is.

Politie en OM beloven op hun beurt meer lik-op-stukacties uit te voeren, en meer gebiedsverboden uit te delen. Het idee is om tijdens actiedagen een officier van justitie in de binnenstad te plaatsen zodat aangehouden dealers meteen een dagvaarding ontvangen, om de rechtsgang te versnellen. Ook wordt gedacht aan een top 10 van straatdealers in Centrum en Oost, die op de huid wordt gezeten door de politie.

Voor dealers die hulp zoeken komt een ‘veelplegerspreekuur’ beschikbaar, waar de gemeente ‘bemoeizorg’ belooft voor kwetsbare mensen die dealen als enige uitweg zien. Straatcoaches gaan jonge dealers in de gaten houden, om te zien welke hanggroepjongeren uitgroeien tot drugsdealer.

Bouwsteen

Hoewel de aanpak van straatdealers de komst van bezoekers vermoedelijk niet zal tegenhouden, wordt het voor toeristen in Amsterdam minder aantrekkelijk om even alle remmen los gooien, hoopt Halsema. “Ik ben van mening dat hiermee de aantrekkingskracht van de binnenstad op kwetsbare jongeren als plek om te dealen verminderd kan worden.”

De aanpak is ook een bouwsteen van het nieuwe softdrugsbeleid dat de burgemeester in de toekomst voor ogen heeft. Halsema’s wens is om uiteindelijk buitenlandse bezoekers via een blowverbod, beter bekend als de handhaving van het i-criterium, te weren uit coffeeshops. Diverse deskundigen waarschuwen voor de impuls die dit kan betekenen voor de drugshandel op straat. Maar volgens de politie en Halsema is dat geen uitgemaakte zaak en zijn straatdealers goed te bestrijden.

Uit onderzoek blijkt dat er voor corona, tussen 2017 en 2019 zeker 2267 dealers zijn aangehouden voor (nep)drugshandel. Het grootste deel woont in Amsterdam. Bijna een kwart heeft geen adres en zwerft rond. Een op de zeven dealers heeft ook geweldsdelicten op zijn naam staan.