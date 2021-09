Halsema wil nog eens een half miljard extra voor bestrijden criminaliteit

Beeld ANP

Koning Willem Alexander noemde dinsdag in de troonrede de moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries een nieuw dieptepunt. “Criminele organisaties moeten worden opgerold, hun leiders opgepakt en crimineel geld afgepakt,” sprak hij.

Het demissionaire kabinet heeft daarvoor jaarlijks een half miljard euro beschikbaar gesteld. Een groot deel van het geld gaat naar de verbetering van het stelsel van bewaken en beveiligen. Ook wordt geïnvesteerd in wijkagenten, de recherche en de sociale advocatuur.

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam noemt het geld dat structureel wordt vrijgemaakt een ‘belangrijke stap’, maar zegt ook dat het niet genoeg is. Halsema wil dat het demissionaire kabinet jaarlijks nog ruim een half miljard extra investeert om zo de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de rechtbanken te versterken. “De afgelopen jaren hebben organisaties in de hele veiligheidsketen te weinig middelen gehad voor de uit te voeren taken. Het piept en het kraakt daardoor.”

Namens alle burgemeesters

De burgemeester doet de oproep namens alle burgemeesters en zij sluiten zo aan bij Gerrit van der Burg (voorzitter van het college van procureurs-generaal van het OM) en Henk van Essen (korpschef van de Nationale Politie).

In de oproep stellen ze dat het extra geld nodig is omdat er ‘aanzienlijk in opleidingscapaciteit moeten worden geïnvesteerd’. Daarnaast willen ze betere ICT om het werk bij politie, de rechterlijke macht en andere partners te optimaliseren. Het is nu vaak lastig voor de verschillende organisaties om essentiële informatie met elkaar uit te wisselen, mede door de privacywet. “Die investeringen zien wij liever vandaag dan morgen.”

Het is niet de eerste keer dat Nederlandse gemeenten, politie en het OM hun zorgen uiten naar het (demissionaire) kabinet. In 2019 schreef Halsema als regioburgemeester een brandbrief naar de Tweede Kamer om meer grip op de toenemende ondermijning en de groei van de drugseconomie te krijgen: ‘Als wij nu niet met elkaar stappen zetten om het tij te keren, zal de onderwereld nog verder in de bovenwereld infiltreren.’

De brief werd destijds afgesloten met de opmerking dat ‘een structureel ondermijningsfonds’ een oplossing moet zijn om de rechtsstaat te herstellen. Deze is er nu gekomen, al had de burgemeester wel een afsluitende waarschuwing. ‘De aanpak vraagt echter van alle betrokkenen continue aandacht en een lange adem.’