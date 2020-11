Halsema wil na Dam-debacle gewoon blijven appen

Tijdens de antiracismedemonstratie op de Dam op 1 juni kwamen duizenden mensen bij elkaar. Beeld Dingena Mol

Dit zegde burgemeester Femke Halsema donderdagmiddag toe in een nieuw raadsdebat over de antiracismedemonstratie op de Dam. Het protest vanwege de dood van de Amerikaan George Floyd door politiegeweld was veel omvangrijker dan gedacht. In plaats van een paar honderd, kwamen duizenden demonstranten naar de Dam. De deelnemers konden zich niet houden aan de anderhalve meter afstand die noodzakelijk is om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Uit een onderzoeksrapport blijkt dat tijdens deze demonstratie een ‘verkeerde afslag’ is genomen door de driehoek van burgemeester, politie en Justitie, doordat de opkomst is onderschat. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, is niet helemaal duidelijk. Normaal gesproken zijn de inschattingen door de politie vrij accuraat, maar deze keer niet.

Halsema zegde toe dat de gemeente haar ‘informatiepositie’ zal verbeteren, onder meer door de stadsdelen hierbij te betrekken. “De aantallen zijn dramatisch onderschat,” aldus de burgemeester. Ook zullen er nieuwe afspraken worden gemaakt over de communicatie tijdens een crisis, als een demonstratie met een veel hogere opkomst dan gedacht.

Whatsapp niet in de ban

De onderzoekers pleiten voor het in de ban doen van de Whatsapp, omdat het uitwisselen van berichten niet altijd goed werkte op 1 juni. Dat vindt Halsema te ver gaan. “We gaan zoveel mogelijk op papier vastleggen, maar vanzelfsprekend zal er ook gebeld of geappt moeten worden.”

Het raadsdebat liep deze keer veel minder hoog op dan dat op 10 juni, dat uitmondde in een, niet aangenomen, motie van wantrouwen tegen de burgemeester, ingediend door de VVD, met steun van Forum voor Democratie en Partij van de Ouderen. Kevin Kreuger (FvD) stelde de integriteit van Halsema opnieuw ter discussie, maar kreeg geen voet aan de grond.

Afzijdig OM

Het was mistig of de besluiten die zijn genomen tijdens de demonstratie, op instemming konden rekenen van het Openbaar Ministerie. Halsema heeft altijd gesteld dat de besluiten ‘in gezamenlijkheid’ zijn genomen, maar uit het appverkeer dat naar buiten kwam, bleek dat het OM zich afzijdig hield. “Dat was niet goed,” zei hoofdofficier van Justitie René de Beukelaer tegen de raad. Het Openbaar Ministerie volgde het berichtenverkeer wel, maar had geen inbreng. “Ik had liever gezien dat we actiever waren geweest.”

Desalniettemin heeft het OM ingestemd met de besluiten en zo kijkt ook politiecommissaris Frank Paauw ernaar: “Ik heb geen moment getwijfeld dat het een driehoeksbesluit betrof.”

In december zal de gemeenteraad nog een keer debatteren over de demonstratie, maar de kou is voor de burgemeester inmiddels uit de lucht.