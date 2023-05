Halsema wil met vergunningplicht crimineel geld weren uit Amsterdams vastgoed

Beeld Mariet Dingemans

Het is burgemeester Femke Halsema een doorn in het oog dat crimineel geld, bijvoorbeeld uit de drugshandel, gebruikt wordt om vastgoed in de stad te kopen. Daarom wil ze vooraf meer grip op wie panden koopt, door gebieden aan te wijzen – bijvoorbeeld delen van de binnenstad – waarvoor vooraf een vergunning moet worden aangevraagd.

Daar heeft ze hulp uit Den Haag bij nodig. Maandag heeft Halsema een brief gestuurd aan justitieminister Dilan Yeşilgöz-Zegerius en woonminister Hugo de Jonge om te onderzoeken of binnen de bestaande wet een vergunningplicht kan worden ingesteld.

Die vergunningplicht is namelijk nodig om als overheid gebruik te kunnen maken van de wet Bibob. Deze wet regelt dat overheden vergunningen of vastgoedtransacties mogen weigeren of intrekken als er gevaar bestaat dat criminelen daar misbruik van maken. Dit geldt bijvoorbeeld nu al voor het verstrekken van horecavergunningen.

Weren uit autoverhuur

Halsema wil dit graag uitbreiden naar de koop van vastgoed. ‘In de praktijk is het met het huidige instrumentarium nauwelijks mogelijk om criminele investeringen in vastgoed tegen te gaan,’ aldus Halsema. ‘Achteraf kunnen malafide vastgoedinvesteringen soms worden gesignaleerd, maar dan is het kwaad al geschied en vaak onmogelijk om daar nog tegen op te treden.’

Het moet een nieuw middel zijn voor Halsema in de strijd tegen crimineel geld dat in Amsterdam wordt witgewassen. Eerder kondigde ze al aan met een vergunningplicht criminelen te willen weren uit de autoverhuur.

Een vergunningplicht heeft potentieel consequenties voor iedereen die een huis wil kopen. In de daartoe dan aangewezen gebieden moet immers een vergunning worden aangevraagd die pas wordt verleend nadat de gemeente je heeft doorgelicht.

De ministers hebben nog niet gereageerd op het verzoek uit Amsterdam. Mocht het niet mogelijk zijn een vergunningplicht in te voeren binnen de huidige wetten, dan wil Halsema weten of de ministers zich willen inzetten om de plicht alsnog via wetgeving mogelijk te maken.

