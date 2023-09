Halsema wil met Lanx praten over ‘ernstige misstanden’: ‘We hebben nog een lange weg te gaan’

Burgemeester Halsema vindt het nog te vroeg om direct sancties op te leggen. Beeld FRANK RUITER

‘De informatie die naar buiten is gekomen vind ik schokkend,’ laat burgemeester Halsema weten in een schriftelijke reactie op het nieuws over de Amsterdamse studentenvereniging Lanx.

Zondag werd bekend dat er in de kennismakingstijd van het herendispuut Ares in november ‘ernstige misstanden’ hebben plaatsgevonden.

Een ‘vluchteling regelen’ en een vrouw ‘naaien’ in een steeg waren twee van de opdrachten die nieuwe leden moesten uitvoeren. Als bewijs dat ze de opdrachten hadden uitgevoerd, moesten ze elke dag beeldmateriaal aanleveren.

Geschorst

‘Dit is opnieuw een voorbeeld van een hardnekkig probleem dat zich voordoet onder studentenverenigingen. Het laat zien dat we nog een lange weg te gaan hebben, te beginnen bij de studenten zelf,’ aldus Halsema.

Het dispuut Ares is door de studentenvereniging zelf voor onbepaalde tijd geschorst. De burgemeester heeft Lanx uitgenodigd om te praten over de misstanden.

Het is nog te vroeg om direct sancties op te leggen. “We moeten eerst weten wat er precies is gebeurd,” laat de woordvoerder van Halsema weten.

Verscherpt toezicht

De studentenvereniging met circa 1100 leden is de op een na grootste van Amsterdam. Bij de grootste studentenvereniging van de stad, A.S.C/A.V.S.V, oftewel het Amsterdamse corps, ging het de voorgaande jaren ook al mis.

In 2021 werden de ontgroeningen van het corps vroegtijdig en per direct stopgezet. Dat gebeurde na meerdere meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Uit intern onderzoek van het corps zelf bleek dat zes disputen zich schuldig hadden gemaakt aan grove mishandeling en vernedering. Het toenmalige bestuur zei dat er een ‘drastische cultuurverandering’ nodig was. Dat daar in de praktijk weinig van terechtkwam, werd een jaar later duidelijk tijdens het lustrumdiner van ASC.

Vrouwen werden in een toespraak tijdens het lustrumdiner ‘niks en niks meer dan een hoer’ en ‘sperma-emmers’ genoemd. Ook werd door aanwezigen verkondigd ‘de nekken van vrouwen te zullen breken om hun lul erin te steken’ en was er een act ingehuurd waarbij halfnaakte vrouwen met hun billen op de hoofden van mannen bonkten.

Reactie VU

Burgemeester Halsema liet eerder dit jaar weten dat ze overweegt de sociëteit van het Amsterdamse corps voor langere tijd te sluiten als er niets verandert: “Er moet een eind komen aan de beschermcultuur en de strafbare feiten binnen het studentencorps.” Als ‘handhaver van de openbare orde’ zal ze daarom de komende tijd ‘streng toezicht houden’ en er niet voor terugdeinzen in te grijpen.

Eerder werd de geldkraan van Amsterdamse onderwijsinstellingen voor het corps al dichtgedraaid. Welke maatregelen Lanx kan verwachten vanuit de onderwijsinstellingen is nog niet bekend. De UvA, VU en HvA gaan maandag in overleg. Wel laat een woordvoerder van de Vrije Universiteit – waaraan Lanx in 1880 is opgericht – weten dat de VU het gedrag ‘ten strengste afkeurt’.

Over de auteur: Raounak Khaddari schrijft voor Het Parool over onderwijs, jongeren en jongvolwassenen. In haar serie Nieuwe Lichting onderzoekt ze uitdagingen en trends waar twintigers en dertigers in de stad mee te maken krijgen.