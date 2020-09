Halsema wil korte wapenstok voor Amsterdamse handhavers

De uitrusting van handhavers is al langer een punt van zorg. Zo dragen zij tegenwoordig standaard een steekwerend vest en handboeien. Honderd handhavers zijn uitgerust met een bodycam. Beeld ANP

Burgemeester Halsema heeft Amsterdam bij het kabinet aangemeld voor een experiment waarbij twintig handhavers van de gemeente een jaar lang uitgerust worden met de korte wapenstok. Dat schrijft de burgemeester maandag in een brief aan de gemeenteraad.

Als Amsterdam geselecteerd wordt als één van de tien deelnemende gemeenten, zal de proef nog deze herfst starten. De politiechef en de Hoofdofficier van justitie, die samen met de burgemeester in de driehoek zitten, hebben ingestemd met het experiment.

De wapenstokken zijn volgens Halsema noodzakelijk, omdat de rol van handhavers verandert en zij daardoor steeds vaker de openbare orde moeten bewaken. Vroeger waren handhavers er vooral om de leefbaarheid in wijken en buurten te vergroten, en letten zij op overlast zoals afval op straat.

Maar door de bezuinigingen bij de politie zijn geüniformeerde boa’s steeds vaker hét gezicht van de lokale overheid, en moeten zij ingrijpen als mensen zich misdragen. Denk aan de handhaving van het barbecueverbod in parken, het alcoholverbod op de Wallen of recentelijk de mondkapjesplicht. Hierdoor komen zij steeds vaker tegenover burgers te staan, maar in tegenstelling tot de politie hebben zij geen middelen om zich tijdens confrontaties te kunnen verdedigen.

Acties

Terwijl botsingen tussen burgers en handhavers steeds vaker plaatsvinden. Uit onderzoek blijkt dat in 2017 zeker 86 procent van de boa’s het slachtoffer was van agressie of geweld. Vooral tijdens uitgaansavonden op de drukke pleinen en in het Wallengebied krijgen handhavers het zwaar te verduren. Vorige week vrijdag nog werd een Amsterdamse boa korte tijd gewurgd en mishandeld, hij ligt nog altijd ziek thuis. De Nederlandse Boa Bond heeft werkonderbrekingen aangekondigd naar aanleiding van het incident.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) kondigde deze zomer aan dat het makkelijker wordt voor gemeenten om handhavers uit te rusten met wapenstokken en handboeien. Maar niet iedereen is voor het uitbreiden van de boa-uitrusting.

In de gemeenteraad staat een progressieve meerderheid zeer sceptisch tegenover het idee. Partijen als D66, GroenLinks, PvdA, Denk en Bij1 vinden in beginsel dat het geweldsmonopolie bij de politie (en de krijgsmacht) moet blijven. “We willen dat handhavers veilig hun werk kunnen doen, maar dat los je niet op door geweldsmiddelen”, zei PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki vorig jaar in De Balie. Of zij deelname aan dit tijdelijke experiment gaan tegenhouden is de vraag, maar Halsema wordt kritisch gevolgd op dit dossier.

Preventief fouilleren

Het is overigens de tweede keer in korte tijd dat Halsema tegenover de progressieve partijen komt te staan. Donderdag verdedigt Halsema een ander experiment, het herinvoeren van preventief fouilleren in Amsterdam, terwijl een linkse raadsmeerderheid zich hiertegen uitgesproken heeft.

Vorig jaar pleitte burgemeester Halsema in een brief aan Grapperhaus nog voor de mogelijkheid om handhavers uit te rusten met pepperspray. “De pepperspray geeft minder kans op letsel dan de wapenstok en kan defensief ook een bijdrage leveren aan het verhogen van de veiligheid van de boa,” vond Halsema in mei 2019. Maar hiervoor heeft Grapperhaus gemeenten geen ruimte geboden. Mogelijk volgt dat later dit jaar.

De uitrusting van handhavers is al langer een punt van zorg. Zo dragen zij tegenwoordig standaard een steekwerend vest en handboeien, zijn er honderd handhavers uitgerust met een bodycam en hoeven zij om veiligheidsredenen na 2.00 uur ’s nachts geen diensten meer te draaien.

In Amsterdam werken ongeveer 450 handhavers. Diegene die via het experiment worden uitgerust met een slagwapen, worden eerst getraind in het gebruik ervan. Handhavers die gespecialiseerd zijn in het openbaar vervoer, zijn al uitgerust met de korte wapenstok.