Halsema wil in gesprek met Amsterdamse leraren na onthoofding Franse docent

Dat zei de burgemeester donderdagmiddag in reactie op vragen van het CDA. Vorige week vrijdag werd in een voorstad van Parijs een leraar maatschappijleer onthoofd nadat hij spotprenten van de profeet Mohammed had behandeld in zijn les. De dader, een 18-jarige islamitische extremist met wortels in Tsjetsjenië, werd door de politie doodgeschoten.

“Ons hebben signalen bereikt dat Amsterdamse leraren zich zorgen maken naar aanleiding van dit afschuwelijke incident,” zegt burgemeester Halsema. Volgens haar is langer bekend dat niet elke leraar zich even vrij voelt om gevoelige onderwerpen te bespreken vanwege de sfeer in de klas, de buurt of onder de ouders, maar zou die vrijheid wel moeten bestaan.

‘Amsterdammerschap’

“Ik zal, samen met wethouder Moorman van Onderwijs, initiatief nemen om contact op te nemen met leraren om te vragen wat zij nodig hebben. Docenten moeten elk onderwerp dat zij belangrijk vinden kunnen bespreken met hun leerlingen.”

Op Amsterdamse scholen wordt al een tijdje extra stevig ingezet op burgerschapsonderwijs. Het vak wordt ‘Amsterdammerschap’ genoemd en gaat in op thema’s zoals de betekenis van vrijheid, omgang met het nieuws en complottheorieën en gevoelige onderwerpen zoals de verandering van zwarte piet, antisemitisme of discriminatie.