Halsema wil doorgaan met My Red Light

Daarnaast komt het college met een uitgebreid plan over de aanpak van ondermijning door criminelen, met name gerelateerd aan de drugseconomie.



Met wethouder Udo Kock van Economische Zaken denkt ze na over de toekomst van de binnenstad. "Wat mij opvalt is dat nooit een goed idee is geformuleerd over wat we wél willen met dit gebied. Men heeft geprobeerd de misdaad terug te brengen en de economische verhoudingen te verbeteren, zonder perspectief op toekomst van de binnenstad."



Halsema uitte de kritiek dat de Wallen te eenzijdig is benaderd als een 'economische zône'. "Terwijl het gebied veel cultuurhistorische waarde heeft. Laten we ook nadenken over musea en over prostitutie die daar ook een lange geschiedenis heeft."



Het CDA wil dat Amsterdam een stap verder zet in de Wallenaanpak en stopt met raamprostitutie op de Wallen. "Als we dit gebied willen opschonen, moeten we durven om een radicale keuze te maken," zei Diederik Boomsma.



Halsema vindt dat stoppen met raamprostitutie geen doel op zich is. Maar, bij de aanpak van de binnenstad geldt geen enkel taboe, aldus de burgemeester.



