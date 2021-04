Halsema wil dat overheid terrassen opent vanwege drukte in parken

Beeld ANP

In het televisieprogramma Beau zei Halsema dat ze denkt dat het goed is om dergelijke ruimtes te openen, zodat er minder chaotische situaties ontstaan in parken waar het vaak te druk is.

Afgelopen week was het onder meer in het Amsterdamse Vondelpark erg druk, wat ook leidde tot onrust toen de politie het park ontruimde. “Het gaat in zulke groten getale, dat je niet kunt verwachten dat de gemeente, politie en handhavers orde kunnen houden,” zei Halsema over de drukte in de parken.

“Mensen zijn moe, mensen zijn ongeduldig en ze willen wat,” zei Halsema in Beau. “We moeten opletten dat het niet chaotisch wordt en mensen te boos worden. Als de lente echt uit gaat breken, en mensen gaan in enorme groepen naar buiten, moet je echt gaan nadenken over hoe je kan zorgen dat mensen op een prettige manier buiten met enige afstand van elkaar kunnen zijn.”