Halsema wil bevoegdheden om louche winkels aan te pakken

Iedereen loopt er weleens langs, van die winkeltjes waar nauwelijks klanten komen, maar waar toch altijd licht brandt. Vroeger waren het belwinkels, tegenwoordig zijn het massage­salons en souvenirwinkels. Op het eerste gezicht lijkt het in orde, maar wie de boeken controleert komt vaak misstanden tegen, zoals witwassen.



Bijna niemand controleert die boeken. De Belastingdienst alleen steekproefsgewijs, de Inspectie SZW alleen als er signalen van uitbuiting of illegale arbeid zijn. De gemeente staat machteloos.



Vergunningsplicht

Burgemeester Femke Halsema wil dat dit volgend jaar verandert. Aan de gemeenteraad vraagt zij de bevoegdheid om straten met louche winkels en hele branches een vergunningsplicht op te kunnen leggen.



Nu kan zij alleen achteraf panden laten sluiten, nadat er door de politie misdrijven zijn geconstateerd. Maar dan is het kwaad al geschied en kan de ondernemer de activiteiten hervatten zodra de sluiting weer is opgeheven.



Een concrete lijst met branches die in aanmerking zullen komen voor een vergunningsplicht heeft Halsema nog niet. Op het stadhuis worden spyshops, massagesalons en souvenir­winkels genoemd. In die laatste bedrijfstak constateert de Inspectie SZW veel illegale arbeid, maar de boetes maken weinig indruk. Ook een deel van de hotelbranche is in beeld.