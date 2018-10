Halsema: wietproef kan niet zonder Amsterdam

Als wij niet deelnemen is het experiment al bij voorbaat behoorlijk kansloos.

Want de huidige voorwaarden maken het voor de hoofdstad onmogelijk om mee te doen. Vooral de schaal van de branche in Amsterdam, met 166 coffeeshops de grootste in het land, is een probleem.



Het Rijk heeft bepaald dat alle in de aanwezige coffeeshops moeten meedoen als een gemeente zich aanmeldt voor het experiment. Met zoveel verschillende aanbieders is dat hier zo goed als onmogelijk.



Ook hekelt Halsema de beperkte diversiteit in het aanbod. De legale teelt zal naar verwachting 15 tot 20 verschillende soorten hasj en wiet opleveren, terwijl er momenteel honderden verschillende producten in omloop zijn.



"We realiseren ons dat het van groot belang is dat Amsterdam meedoet", zei Halsema. "Als wij niet deelnemen is het experiment al bij voorbaat behoorlijk kansloos. Zoals het experiment nu is geschreven, is het in Den Haag genoemd te mislukken."