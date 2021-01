Halsema: ‘We willen niet dat groepen relschoppers zich door de stad verspreiden’

Burgemeester Femke Halsema. Beeld ANP

Dat zegt de burgemeester in een eerste reactie op de onrusten van zondagmiddag. Net als de week ervoor kwam er een grote groep mensen opdagen, rond de 1500 personen, die het niet eens is met de coronamaatregelen.

De politie greep in toen de groep zich niet wilde verspreiden, uiteindelijk werden 190 demonstranten aangehouden die in gecharterde GVB-bussen naar de cellenblokken zijn gebracht. Het plein was vrij snel leeg, maar in de straten rondom het Museumplein bleef het nog relatief lang onrustig. 27 van de arrestanten, waaronder enkele minderjarigen, zitten maandagmiddag nog vast.

Sommige demonstranten kondigden zondagmiddag al aan dat ze er volgende week weer zullen staan. Halsema, de politie en het OM overwegen daarom ook de preventieve afsluiting van het plein om een nieuwe illegale samenscholing te voorkomen, maar daar zitten ook onwenselijke gevolgen aan. “We snappen dat de druk op de buurt enorm is, maar we willen niet dat de groepen relschoppers zich door de hele stad verspreiden,” zegt Halsema, die niet zit te wachten op spontane demonstraties her en der in de stad. “Bovendien is het plein bijna niet af te sluiten door de omvang en de vele straten en wegen die er op uitkomen.”

Harde kern

Halsema benadrukt dat de situatie zondagmiddag geen moment onbeheersbaar is geweest, maar dat een harde kern van onruststokers een kat-en-muisspel speelt met de politie. De burgemeester ziet de demonstratie niet als een uiting van massale volkswoede, maar van een forse groep onruststokers die de coronaregels aangrijpt om zich te misdragen. “De Amsterdammers verdienen juist een enorm compliment, want na 21.00 uur is het doodstil op straat,” zegt zij. “Landelijk gaat het om een groep van enkele duizenden mensen, voornamelijk jonge mannen, soms actief in de harde kern van supportersgroepen, die bewust komen om te rellen.”

Volgens Halsema is demonstreren tegen de coronaregels niet verboden, maar wel op die plek vanwege de veiligheid en de volksgezondheid. “Als je wil demonstreren, meld je bij de gemeente en dan gaan we een vreedzame fatsoenlijke demonstratie mogelijk maken.”