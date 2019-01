Halsema: 'We hoeven ons niet te schamen voor de brandweer'

"Dan heeft u een probleem met mij," zei ze donderdagmiddag tegen de raad, die debatteerde over een rapport dat oud-commandant der strijdkrachten Peter van Uhm heeft uitgebracht over de cultuur bij de Amsterdamse brandweer.



Hieruit blijkt dat nog altijd sprake is van racistische en seksistische misstanden bij de brandweer, waar streng tegen op moet worden getreden. Enkele raadsleden gaven aan zich te schamen toen zij het rapport lazen. Daar was Halsema scherp op.



Seksisme en racisme

"Wie zegt dat we ons moeten schamen, doet geen recht aan de werkelijkheid," zei ze. "Natuurlijk zijn er mensen die zich hebben misdragen en een kleine groep doet dat nog steeds. Maar er is de afgelopen jaren veel verbeterd."



"Ik ben het eens met iedereen die zich schaamt voor dit gedrag en zeker voor racisme en seksisme. Maar hier is geen sprake van een racistische of seksistische cultuur. We moeten wangedrag sanctioneren, maar ook uitstralen dat we trots zijn."



Vertrouwen

Van Uhm gaf aan dat hij heeft gehoord van incidenten zoals gisteren beschreven in deze krant. "Er zijn verbeteringen, maar nog niet genoeg."



Halsema zei dat de brandweerleiding streng moet blijven optreden, maar ook moet werken aan herstel van vertrouwen. "Een groot aantal brandweerlieden dat te goeder trouw is, voelt zich nu niet meer veilig."



