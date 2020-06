Halsema was iets vergeten toen ze op de Dam stond

Burgemeester Femke Halsema droeg geen ambtsketting, maar wel een button met jaartal 1873 tijdens het protest op de Dam op 1 juni 2020. Beeld Sem van der Wal/ANP

Tijdens het hoogtepunt van de demonstratie tegen de dood van George Floyd liep burgemeester Femke Halsema op het plein om met eigen ogen te zien hoe de zaak ervoor stond. Zonder mondkapje, wat wel wordt aangeraden maar niet verplicht is. En opvallend genoeg ook zonder ambtsketen. Terwijl die juist voor dit soort situaties is bedacht.

De ambtsketen werd in 1852 ingesteld bij Koninklijk Besluit op voorspraak van Johan Rudolph Thorbecke, de grondlegger van de parlementaire democratie. In dat besluit staan ook instructies over wanneer het onderscheidingsteken gedragen moet worden: ‘ingeval van brand, of van oproerige beweging, van samenscholing of andere stoornis der openbare orde zich in het openbaar vertoont’.

Geen beter moment dus eigenlijk om de ambtsketting te dragen dan de demonstratie op de Dam. Het Koninklijk Besluit is ook geen dode letter, want artikel 76 van de gemeentewet onderstreept de functie van de ambtsketen nog eens.

Duidelijkheid

De ketting is juist bedoeld voor bijzondere en chaotische momenten, zegt John Bijl, directeur van het Periklesinstituut, en kenner van de gemeentewet. “De burgemeester is eigenlijk de enige ambtsdrager in het openbaar bestuur die de grondwet even opzij mag zetten als dat nodig is, en heeft dus een heel bijzondere en unieke functie’, zegt Bijl. “Nu was er discussie, maar het dragen van de ambtsketting schept duidelijkheid. Als Halsema die draagt, dan twijfelt niemand waarom ze aanwezig is.”

De beelden van het korte werkbezoek van Halsema, dat ongeveer tien minuten duurde, gingen het hele land door. Er klonk direct veel kritiek omdat de burgemeester een button opgespeld had met het jaartal 1873. Dit staat symbool voor het leed van voormalige slaven, die na de afschaffing van de slavernij in 1863 nog tien jaar voor hun eigenaars moesten blijven werken. Halsema droeg de button omdat ze voorafgaande aan de demonstratie de start van herdenkingsmaand Keti Koti had bijgewoond. De ambtsketen die ze tijdens deze plechtigheid droeg, bleef achter in de ambtswoning. Bijl: “Jammer, hierdoor heeft zij zelf verwarring over haar aanwezigheid gecreëerd.”

Overigens is Halsema niet de enige burgemeester die de ambtsketen wel eens thuislaat. Ook burgemeester Van der Laan had ’m bijvoorbeeld niet om toen hij in 2015, live op AT5, intervenieerde bij de bezetting van het Maagdenhuis.