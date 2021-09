Halsema waarschuwt horeca: die coronapas is wel degelijk een serieuze zaak

Bezoekers bij het Van Goghmuseum maken zich klaar om hun coronapas te tonen; voor toegang tot horeca en culturele instellingen wordt die dit weekend verplicht. Beeld ANP

Vanaf zaterdag vervalt de 1,5 metermaatregel en wordt de coronapas ingevoerd. Bij elke kroeg, café of discotheek moeten klanten een geldig bewijs tonen om binnen te komen. Vorige week zei burgemeester Femke Halsema alleen te gaan handhaven bij ‘excessen’.

Halsema zegt dat dit beleid een ‘voortzetting’ van de handhaving is zoals het de afgelopen anderhalf jaar is gebeurd: “De sector is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de corona­regels. We hebben daar al heel lang goed contact over.”

Dat wil niet zeggen dat de gemeente vanaf de zijlijn toekijkt. Er zijn boa’s op straat die zien waar het misgaat. De politie gaat handhaven op schenden van sluitingstijden. Bij het stelselmatig niet uitvoeren van controle op coronapas zal worden opgetreden en gaat de gemeente handhaven op de regels. Ook zal via bron- en contactonderzoek gekeken worden of in sommige horecazaken op grote schaal besmettingen zijn.

Halsema: “Op het moment dat we waarschuwingen van derden krijgen, zullen handhavers nagaan of de coronapas wordt gecontroleerd. Dat kan leiden tot een formele waarschuwing. Wordt die niet opgevolgd, dan zullen we overgaan tot een boete of sluiting.”

Halsema was niet de enige die zich uitsprak over het handhaven van ‘excessen’. Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheids­beraad van alle veiligheidsregio’s, zei ook dat gemeenten alleen kunnen handhaven bij uitwassen.

Toestroom beperken

Verschillende virologen noemden het een ‘verkeerd signaal’. Menno de Jong, viroloog (Amsterdam UMC) en OMT-lid, zei dat goede controle op de nieuwe maatregelen nodig is om zo de ‘toestroom van coronapatiënten naar de ziekenhuizen te beperken’.

Om dat te kunnen doen, zijn er handhavers nodig die moeten kunnen controleren. Handhavers die er niet zijn, zeggen ook de boa- en politiebonden. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) beloofde vorige week dat gemeenten ‘extra middelen’ krijgen. Halsema noemt het nog onduidelijk over welke middelen dit gaat. “Overigens gaat het niet zozeer om geld, maar om de mensen. Niet alleen hebben wij een tekort aan mensen, je krijgt ze ook niet zomaar opgeleid.”

Dit weekend gaan ook discotheken weer open, sommige zelfs al vanaf drie uur ’s middags. Omdat hier vaak beveiligers voor de deur staan die hun handen vrij hebben om de coronapas te controleren, ziet de burgemeester dit met vertrouwen tegemoet. “Als clubs iets willen vermijden, is dat er besmettingen plaatsvinden. Ik ga ervan uit dat zij zelf scherp toezien dat de regels worden nageleefd. Ik maak me meer zorgen om cafés waar mensen in- en uitlopen; de feest­cafés, bruine cafés. Maar ook daar ga ik ervan uit dat zij zelf scherp op toezien op naleving.”

Verantwoordelijk

Eveline Doornhegge van Koninklijke Horeca Nederland Amsterdam is het met Halsema eens. “We roepen de ondernemers op om de regels na te leven, maar zien dat de acceptatie van de maatregelen bij ondernemers en gasten afneemt. We begrijpen dat Halsema een dilemma heeft, maar ze heeft altijd op de excessen gezeten. Het lukt ook echt niet anders.”

Halsema benadrukt: het goed uitvoeren van de coronamaatregelen blijft een verantwoordelijkheid voor de horecazaken. “Ik wil de horeca nog eens complimenteren. Natuurlijk zijn er zaken die zich niet aan de regels houden, maar de meerderheid doet echt z’n stinkende best. Het overgrote gedeelte voelt zich verantwoordelijk voor de gezondheid.”