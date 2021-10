Halsema vraagt raad om 20 miljoen per jaar voor strijd tegen drugsmisdaad

‘Je moet langdurig en structureel investeren om infiltratie door de onderwereld te voorkomen,’ verklaarde burgemeester Halsema. Beeld Evert Elzinga/ANP

Het college van burgemeester en wethouders stuurde de raad woensdag de rapporten over de voortgang van een bont palet aan programma’s tegen de excessen van de drugseconomie. Daarbij waarschuwt Femke Halsema dat voor al die initiatieven een lange adem nodig is en dat Amsterdam zich niet alleen afhankelijk kan maken van het Rijk.

Doorgroeiers

“Toen ik (medio 2018) binnenkwam in Amsterdam, was in het coalitieakkoord géén geld opgenomen voor de strijd tegen de drugsmisdaad,” zegt Halsema. “Ik ben de coalitie dankbaar dat ik alsnog ongeveer 5 miljoen per jaar heb kunnen losmaken, tot eind 2022. Daarvan geven we veel meer aandacht aan jongeren die doorgroeien in de drugsmisdaad. We zijn in wijken actief tegen criminele netwerken en ontwikkelen velerlei programma’s om de ondermijning van onze economie terug te dringen.”

De projecten die onder Halsema’s aanvoering zijn opgezet, zijn heel divers. Zo is er Eervolle Uitweg, waarin jonge criminelen de misdaad uit worden geholpen. Jonge gedetineerden worden begeleid bij het opbouwen van een normaler leven buiten.

In probleemwijken, bijvoorbeeld in Zuidoost en West, mengen twintig credible messengers, jonge mannen en vrouwen met straatkrediet, zich onder straatjongeren als positieve rolmodellen. Halsema: “We willen natuurlijk niet vijf jongeren in dat project de Eervolle Uitweg, maar vijftig. De twintig heel goede credible messengers die we nu de wijken in sturen, moeten er honderden worden.”

Knock and talk

Op een heel ander vlak neemt de gemeente verscheidene maatregelen om de ‘ondermijning’ door de enorme drugseconomie tegen te gaan: verscherpte controle op makelaars, notarissen en andere betrokkenen bij vastgoeddeals. De vergunningplicht en integriteitstoetsen worden verruimd.

Na de Javastraat (Indische Buurt) en de Oude en Nieuwe Hoogstraat (Centrum) wil Halsema ook andere winkelstraten opschonen. Ambtenaren brengen ‘knock and talk’-bezoeken aan winkeliers, om hen op de gevaren van ondermijning te wijzen. Er is ook ingegrepen tegen spyshops en toeristenwinkels die materialen verkochten aan criminelen.

“We hebben budget nodig om onze kennis van bijvoorbeeld het vastgoed en onze methodieken te moderniseren en intensiveren,” zegt Halsema. “Zo kijken we naar het Franse model voor controle op de financiering van grote vastgoed­projecten waarbij alleen private partijen betrokken zijn.”

Het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie en voorzitter Halsema van de regioburgemeesters vroegen een nieuw kabinet onlangs 1 miljard euro extra om ‘het fundament van de rechtsstaat te versterken’ en de politie meer armslag te geven, maar voor Amsterdam is dat volgens Halsema zeker niet genoeg. De stad moet zelf óók flink bijleggen.

Kop van de slang

In mei presenteerde de ‘driehoek’, bestaand uit de hoofdofficier van justitie, de politiechef en burgemeester Halsema zelf, het programma De Driehoek tegen drugscriminaliteit. De voornoemde initiatieven zijn onderdeel van het aandeel dat de gemeente daarin levert en zijn gefinancierd tot eind 2025.

Halsema: “Wij staan als gemeente óók aan de lat. Amsterdam is de kop van de slang. De extreem vermogende organisaties die drugshandel organiseren en faciliteren zitten hier en jagen grof geweld aan. Het is héél urgent.”

“We kunnen al deze fenomenen niet projectmatig bestrijden. Daarvoor zijn ze te taai en gaat er veel te veel geld in om. Je moet langdurig en structureel investeren om infiltratie door de onderwereld te voorkomen. Laten zien dat je niet wijkt.”

Dat betekent dat Amsterdamse politici die na de gemeenteraadsverkiezingen gaan onderhandelen over een nieuwe coalitie, moeten verzekeren dat de stad op al die sterk verschillende manieren kan blijven optreden. “We hebben al die programma’s structureel nodig, voor 15 of 20 jaar, én willen opschalen. Dat kost geld.”