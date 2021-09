Halsema vraagt organisatie coronaprotest om dragen ‘gele jodensterren’ te veroordelen

Demonstranten liepen zondag door Amsterdam tijdens de manifestatie Samen voor Nederland. De actie richtte zich tegen vrijheidsbeperkende coronamaatregelen en medische apartheid. Beeld ANP

“Met afschuw zag ik gisteren mensen die tijdens een demonstratie op de Dam een gele Jodenster op hun kleding droegen,” zegt Halsema. “Ik roep de organisatie van de demonstratie op om het dragen van de ster te veroordelen en te voorkomen dat dit nog eens gebeurt. Alle deelnemers aan de demonstatie zouden afstand moeten nemen van dit gedrag,”

Volgens de burgemeester is het leed van de Joodse bevolking in de Tweede Wereldoorlog op een geen enkele manier te vergelijken met de de problemen die mensen ondervinden van de coronapandemie. “Ons nationaal monument op de Dam herinnert ons nog elke dag aan deze gitzwarte periode in het verleden. Ik roep iedereen op om respectvol om te gaan met deze historisch beladen plek. Dat juist op de Dam mensen het nodig vinden een gele ster te dragen is dieptriest en bijzonder kwetsend voor alle overlevenden en nabestaanden.”

Gemeenteraad

15 september zal de kwestie ook behandeld worden in de gemeenteraad. Raadslid Annabel Nanninga (JA21) heeft aangekondigd dan mondelinge vragen te willen stellen. Op Twitter zegt ze van de burgemeester te willen ‘weten of dit mag en het zit met de signalering en handhaving’.

Tijdens het protest zondag liepen naar schatting 20.000 mensen mee. De demonstratie was hoofdzakelijk gericht tegen het coronabeleid en de testsamenleving die volgens veel demonstranten ontstaat. Ze verzamelden op de Dam en liepen daarna in een grote optocht door het centrum. Zo’n zestig organisaties waren vertegenwoordigd.