Halsema vraagt extra geld voor kwetsbare wijken: ‘Corona verergert de tweedeling’

De coronacrisis heeft inwoners van kwetsbare wijken veel harder geraakt dan die in de rest van de stad. Burgemeester Halsema doet een beroep op Den Haag voor extra investeringen.

Inwoners van zestien Nederlandse aandachtsgebieden, waaronder Amsterdamse buurten als de Bijlmer (Zuidoost), Slotermeer en Geuzenveld (Nieuw-West) lijden onder een ‘exponentiële toename van problematiek’. Het gaat om toenemende onderwijsachterstanden, verergerde tweedeling en groeiende criminaliteit.

Dat schrijft burgemeester Femke Halsema, samen met veertien andere burgemeesters van kwetsbare gebieden, dinsdag in een pleidooi aan het kabinet. “Corona verergert de tweedeling in gemeenten en steden, die in goede tijden de economische motor van dit land zijn,” zegt Halsema in een toelichting. “We vragen het kabinet te helpen om deze tweedeling te stoppen.” De burgemeesters vragen gezamenlijk om zeker 1,25 miljard euro.

‘Kleine baantjes’

In de meeste gebieden ging het juist iets beter. Maar na jarenlange investeringen en bestuurlijke aandacht dreigt het op deze plekken nu mis te gaan. De Zaanse burgemeester Jan Hamming, die zijn handen vol heeft aan de geplaagde wijk Poelenburg, verzamelde zijn collega’s . Ook oud-wethouder Eric van der Burg, tegenwoordig voorzitter van Sociaal Werk Nederland, waarschuwde gisteren al dat er een miljard euro extra nodig is om de effecten van corona onder kwetsbare mensen tegen te gaan.

Kijk bijvoorbeeld naar Geuzenveld en Slotermeer, beide onderdeel van aandachtsgebied Nieuw-West, waar duizenden inwoners uit de lagere middenklasse met flexbanen op Schiphol wonen. Die zitten sinds de uitbraak van Covid-19 thuis.

Vanuit Zuidoost pendelden veel inwoners in betere tijden heen en weer naar het centrum voor werk in de hotels en de restaurants. Het zijn eenvoudige banen, die kort na het sluiten van de horeca half maart simpelweg zijn opgehouden te bestaan.

Criminaliteit

Maar het gaat niet alleen om werkloosheid. “In gewone tijden proberen we achterstanden te compenseren door iets extra’s te doen via school, bieb, sport of jeugdwerk,” zegt Halsema. “Maar dat viel vaak weg tijdens corona, mensen in deze buurten kwamen alleen te staan.”

Ook de criminaliteit is een groot punt van zorg voor Halsema en andere burgemeesters, zoals Ahmed Aboutaleb (Rotterdam), Johan Remkes (Den Haag) en Paul Depla (Breda). ‘We mogen ervan uitgaan dat de criminele industrie zich minder aan de lockdownafspraken heeft gehouden dan andere branches,’ schrijven zij. ‘Dit treft inwoners van onze wijken in hoge mate, als slachtoffer en als dader.’ Waar andere branches in een soort winterslaap zijn gezakt, is er in de criminaliteit op sommige plekken juist sprake van een opleving. Jongerenwerkers rapporteren dat jeugd die op het goede pad was, de afgelopen maanden richting de drugshandel is afgegleden.

Zomerscholen

Gemeenten en rijk werkten al samen in de wijken waar het om gaat. Zo wil Halsema in september starten met een Masterplan Zuidoost, waarbij de gemeente en het kabinet twintig jaar specifieke aandacht en investeringen vrijmaken om de achterstanden in te lopen. “Het kabinet moet keuzes maken. We weten dat de bodem in zicht is, maar we weten ook dat bezuinigingen in de publieke sector leiden tot vertraging van het economisch herstel.”

Deze zomer moet al een begin worden ­gemaakt met extra plekken op zomerscholen, waar leerlingen hun achterstanden kunnen ­inlopen. Ook willen de burgemeesters dat ‘herstelvacatures’, die zullen ontstaan als de economie weer aantrekt, met voorrang opgevuld worden door bijstandsgerechtigden.