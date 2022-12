Halsema vraagt bedrijfsleven om hulp in strijd armoede: ‘We kunnen het niet alleen’

Beeld ANP

Dat zegt burgemeester Femke Halsema in de podcast Amsterdam wereldstad van Het Parool. In een speciale aflevering blikt zij terug op het jaar 2022 en zegt ze zich zorgen te maken over de maatschappelijke problemen die zich in de stad opstapelen.

Deze problemen zullen volgens Halsema niet alleen iets van deze winter zijn. Ook de komende jaren blijven zwaar voor vele Amsterdammers. Halsema: “Of het nou om dakloosheid gaat, mentale problemen of armoede: onze publieke voorzieningen kunnen het nauwelijks bijbenen. Dat probleem is niet alleen van deze winter, dat zal nog een geruime tijd voortduren.”

Amsterdam moet harde keuzes maken, omdat de financiën van de stad niet eindig zijn. Tegelijkertijd verwacht de burgemeester dat het bedrijfsleven bijspringt. “Veel dingen die vanzelfsprekend waren in het verleden, zijn komende tijd niet meer mogelijk,” aldus Halsema. “Ik merk in gesprekken met het bedrijfsleven dat er een enorme bewogenheid en bereidheid is om te helpen.”

‘Wij kunnen het niet alleen’

De burgemeester wijst ook naar Amsterdammers die elkaar onderling helpen en noemt daarbij het burgerinitiatief Wees Warmhartig als voorbeeld. Ineke van Tol en Monique van Hoogstraten hebben Amsterdammers voor wie dat mogelijk is opgeroepen om de 190 euro energiecompensatie te doneren. Dat geld wordt vervolgens gegeven aan Noodfonds Amsterdam, het Armoedefonds en de Voedselbank.

Halsema zegt dat de gemeente het platform Wij Amsterdam, dat actief was in coronatijd met particuliere initiatieven van Amsterdammers, ook een impuls zal gaven. Hier moeten initiatieven op komen te staan voor Amsterdammers in armoede of geestelijke nood. “Als gemeente zullen we een veel sterker beroep moeten doen op het maatschappelijk middenveld. Wij kunnen het niet alleen.”

