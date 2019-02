Halsema vormt 'old boys network' van vrouwen

We onderschatten hoeveel vrouwen geen echt vrije keuze hebben

"Het moet geen ons-kent-onsnetwerk worden." Het ging bij de oprichtingsbijeenkomst onder meer over de tegenstellingen in de stad en de positie van vrouwen. "Een vrouw zei: 'Je hebt geen idee hoe lang we ons onzichtbaar hebben gevoeld en hoeveel pijn dat doet'."



Op de debatavond in De Zwijger, waar onder anderen ook oud-minister en ex-Eurocommissaris Neelie Kroes en journaliste Clarice Gargard spraken, ging het ook over de sociaaleconomische positie van vrouwen. "We vinden ons een veel geëmancipeerder land dan we zijn," zei Halsema. Het doorbreken van het glazen plafond noemt ze belangrijk. "Maar voor mij zit daar niet de urgentie."



Geen vrije keuze

Die ligt bij 'een grote groep vrouwen, dikwijls met migrantenachtergrond, met letterlijk een heel kleine actie­radius'. "Ze zij niet vrij genoeg in hun relaties, hun opleiding, in de keuzes die ze kunnen maken. Ik denk dat we weleens onderschatten hoeveel vrouwen geen echt vrije keuze hebben. Daar maak ik me echt zorgen over."



Volgens Halsema worden die vrouwen tegengehouden door mannen en, meer specifiek, in religieuze gemeenschappen door voorgangers. "Ik heb het niet alleen over de islamitische gemeenschap."



Een andere zaak die Halsema hoog zit, is de jeugdcultuur. Vooral in vmbo-kringen is in haar beleving sprake van 'harde omstandigheden, waarbij het normaal is dat meisjes de hele tijd bitch genoemd worden'.