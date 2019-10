Halsema vindt versterkte gebedsoproep Blauwe Moskee niet van deze tijd

De Blauwe Moskee in Nieuw West. Beeld Dingena Mol

Het mag, de oproep tot gebed is beschermd door de grondwet, benadrukte Halsema dinsdagvond. Maar zij wil wel in gesprek met hoofdimam Yassin Elforkani over de kwestie. “Bij bijna alle fracties in de gemeenteraad bespeur ik een zeker gebrek aan enthousiasme voor dit plan en dat deel ik,” zei de burgemeester in een eerste reactie.

Enkele weken geleden maakte de Blauwe Moskee bekend dat het, als eerste moskee in Amsterdam, de oproep tot gebed op vrijdagmiddagen via luidsprekers wil laten klinken in de buurt. Dit is gebruikelijk in enkele tientallen andere gemeenten, maar in Amsterdam gebeurt het tot op heden nog niet.

Volgens hoofdimam Yassin Elforkani is het belangrijk dat Amsterdammers gaan wennen aan de uitingsvormen van de islam, hij wil de angstige associaties bij ‘allah oe akbahr’ wegnemen door de spreuk vaker te laten horen.

In het Nederlands

Halsema erkent dat veel Amsterdammers gemengde gevoelens hebben bij de spreuk, maar vindt de oplossing van Elforkani niet optimaal. “Door verreweg de meeste moslims is deze oproep vreedzaam bedoeld. Maar als je er de islam mee wil normaliseren; doe het dan in het Nederlands, dat lijkt mij logischer.”

Volgens Halsema is het door apps op de mobiele telefoon al lang niet meer nodig om de gebedsoproep versterkt uit te zenden.

Stadsdeel Nieuw-West bekijkt nu of er genoeg geluisterd wordt naar omwonenden en overlegt daarover met het moskeebestuur. Maar Elforkani kan sowieso een uitnodiging verwachten om zijn plannen toe te lichten aan de burgemeester, beloofde Halsema aan de gemeenteraad.

Beperkingen

De burgemeester erkende dat zij het luiden van klokken en de gebedsoproep gevoelsmatig verschillende dingen vindt, maar zei ook dat de grondwet dit onderscheid niet maakt. Zij waarschuwde de gemeenteraad daarom ook om de Blauwe Moskee niet meteen beperkingen op te leggen bij het laten horen van de gebedsoproep.

“We kunnen beperkingen stellen aan duur en geluidsniveau van de versterkte oproep, maar dat moeten die gelden voor alle religieuze uitingen in de stad. Dan geldt het ook voor de Westertoren en gebeier willen we volgens mij niet beperken.”