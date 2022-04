Halsema verplaatst ‘protestbarbecue’ Pegida voor de deur van moskee

De El Tawheed-moskee in West. Beeld ANP

In een brief aan moskeebestuurders schrijft Halsema dat zij vreest ‘voor wanordelijkheden gecombineerd met de krappe straat waarin de moskee ligt’. “Ook is er sprake van botsende grondrechten, namelijk het recht op demonstratie en vrijheid van meningsuiting versus het recht op (ongestoorde) geloofsbelijdenis,” stelt de burgemeester.

Pegida, dat van plan was een ‘BBQ Tour Ramadan 2022’ te houden voor moskeeën in meerdere steden tijdens de vastenmaand, moet verkassen naar het nabijgelegen Erasmuspark. Tegenover de politie gaf de organisatie aan ‘te willen demonstreren tegen islamisering en tradities van een fascistische ideologie’. De aankondiging van de demonstratie volgt op een reeks haatposts die onder andere Amsterdamse moskeeën hebben ontvangen.

Sheher Khan, fractievoorzitter van Denk, is opgelucht dat de demonstratie is verplaatst. Hij bracht de betoging een week eerder onder de aandacht van het college. “De moskee gaf aan er niet op te zitten wachten tijdens de heilige maand. Er zijn eerder wanordelijkheden geweest, en het is een organisatie waarvan bekend is dat ze provoceren. Daar maakten ze zich zorgen om.”

Ook in Utrecht, Eindhoven en Schiedam hebben burgemeesters een streep gezet door demonstraties voor moskees.