Halsema verlengt cameratoezicht rondom Pampuslaan op IJburg

In de omgeving van de Pampuslaan en het Theo van Goghpark op IJburg houdt de overlast aan, ondanks cameratoezicht. Beeld Dingena Mol

Vandalisme, het gooien van zwaar illegaal vuurwerk, brandstichting en intimidatie: omwonenden en ondernemers in de omgeving van de Pampuslaan ondervinden de laatste jaren flinke overlast. In een jaar tijd is het aantal overlastmeldingen verdrievoudigd tot ruim tweehonderd. Daarom besloot Halsema in december vorig jaar bewakingscamera’s in de omgeving op te hangen.

De camera’s hebben nog niet veel effect gehad. Volgens de burgemeester is er nog steeds onrust in de omgeving. In een brief aan de gemeenteraad schrijft Halsema dat er sinds het plaatsen van de camera’s een poging tot brandstichting en openlijke geweldpleging is geweest. Daarnaast zijn er diverse geweldsmisdrijven voorgekomen.

Onaanvaardbaar

In de brief schrijft Halsema dat het aantal incidenten nog steeds onaanvaardbaar is. “Door bewoners en ondernemers wordt sinds 2019 veel overlast ervaren. Het inzetten van cameratoezicht is noodzakelijk voor het handhaven van de openbare orde, het vergroten van het veiligheidsgevoel van de bewoners en ter voorkoming van strafbare feiten die invloed hebben op orde en rust in dit gebied.”

Het cameratoezicht rondom de Pampuslaan, delen van omliggende straten en het Theo van Goghpark wordt nu tot zeker 31 december 2023 verlengd.