Halsema verdedigt protest Extinction Rebellion, maar wil geen lange kampeeracties

Dat zei burgemeester Femke Halsema woensdagmiddag tijdens een debat over de protestactie die eerder deze week voor het Rijksmuseum had plaatsgevonden. Maandag in de vroege ochtend blokkeerden een paar honderd klimaatactivisten de Stadhouderskade met als doel daar langer te blijven kamperen. In de loop van de dag greep de politie in en arresteerde meer dan honderd demonstranten. Een paar honderd actievoerders werden met bussen naar Westpoort gebracht. Aan het begin van de avond kon het verkeer weer gebruik maken van de Stadhouderskade.

Oppositiepartijen ter linker en ter rechterzijde van het spectrum bekritiseerden de burgemeester, omdat ze te hard dan wel te slap zou hebben opgetreden tegen de actie. De VVD en Forum voor Democratie vonden dat de demonstranten te lang op de Stadhouderskade mochten blijven zitten, Bij1 vond juist dat de politie inhumaan was geweest in de richting van de actiegroep.

‘Burgerlijke ongehoorzaamheid’

Volgens Halsema was er sprake van een vreedzaam politiek protest waarbij de demonstranten zich moedwillig lieten arresteren. Zolang er geen stenen worden gegooid of zwaar vuurwerk wordt afgestoken, kunnen de autoriteiten niet anders. “Dit noemen we burgerlijke ongehoorzaamheid en daarbij moet je proportioneel optreden,” aldus Halsema. “Aan deze demonstratie kleefden geen veiligheidsrisico’s, dus dan zetten wij geen geweldsmiddelen in. Je wil die mensen daar wel verwijderen en dat kost dus tijd.” Voor het optreden van de politie had Halsema niets dan lof.

De burgemeester waarschuwde dat zij demonstraties en protesten niet laat uitdraaien op meerdaagse kampeeracties. “De druk op de openbare ruimte is enorm en het aantal demonstraties is in een paar jaar bijna verdubbeld,” zei de burgemeester. “We hebben gezien met Occupy dat er risico’s op wanordelijkheden ontstaan, de bezetting van het Maagdenhuis duurde meer dan een maand. Bij mijn aantreden heb ik besloten om dit niet langer toe te staan.”