Halsema verdedigt maatregelen brandweer na foto’s reanimatie Maynard

Onderzoek bij de brandweerkazerne in Zuidoost waar Maynard tegen de gevel aanreed nadat hij was beschoten. Beeld ANP

Dat zei de burgemeester woensdagmiddag in de gemeenteraad. Profvoetballer Kevin Maynard werd half september neergeschoten, de auto waar hij inzat kwam tot stilstand tegen brandweerkazerne Anton in Zuidoost. Hij werd nog gereanimeerd door toegesnelde brandweerlieden, maar dat mocht niet meer baten. Foto’s van de plaats delict, gemaakt door brandweerlieden en gedeeld in de groepsapp van de brandweerpost, werden door onbekenden snel doorgestuurd naar diverse media. “Dit kan niet, foto’s maken van iemand die stervend is, dat is stuitend en krenkend. Maar de brandweerlieden hebben ook moedig geopereerd,” zegt Halsema.

Volgens de burgemeester heeft de 25-jarige brandweerman in kwestie die de foto’s maakte direct erkend dat hij fout zat en is het niet nodig om hem zwaarder te straffen dan de disciplinaire maatregel die is opgelegd. “Er is rekening mee gehouden dat er grote consternatie was ontstaan door het incident en met het feit dat de brandwacht in kwestie van onbesproken gedrag is.”

Zerotolerancebeleid

Halsema steunt Van Lieshout in zijn opvatting dat het belangrijk is dat brandweerlieden weer fouten durven toe te geven en dat er daarom dus niemand ontslagen wordt op de kazerne Anton. In de afgelopen jaren gold er een zerotolerancebeleid binnen de brandweer wegens wangedrag op diverse kazernes. Dat heeft er volgens Halsema voor gezorgd dat brandweerlieden liever hun mond houden als er vergissingen worden gemaakt.