Halsema: vanaf 2023 gedragscode tegen arbeidsuitbuiting bij riviercruises

Passagiers van een riviercruise verlaten de boot voor een uitje. Beeld Sophie Saddington

De raadsvragen werden gesteld door SP-raadslid Erik Bobeldijk, naar aanleiding van berichtgeving van Het Parool op 30 mei. Bij de arbeidsomstandigheden van het personeel van riviercruises worden regelmatig misstanden ontdekt, zoals werkdagen van 16 uur, paspoorten die worden afgepakt en onderbetaling. Door ingewikkelde juridische constructies ontkomen rederijen vaak aan boetes van de arbeidsinspectie. Instanties zouden daarom intensiever controleren en legden deze zomer voor het eerst persoonlijke boetes op aan een schipper en diens plaatsvervanger.

Gedragscode en eventueel meldpunt

Het contact met de gemeente Amsterdam over mogelijke extra eisen aan reders om misstanden te bestrijden, bijvoorbeeld via gedragscodes, waren deze zomer nog op niets uitgelopen. In haar reactie schrijft Halsema dat in maart 2020 al afspraken zijn gemaakt over het opstellen van zo’n gedragscode in Europees verband, en dat deze in september 2021 zou worden afgerond. Maar dat liep vertraging op vanwege de coronacrisis: tijdens de pandemie waren de rederijen alleen bezig met overleven, schrijft de burgemeester. In oktober zijn de gesprekken hervat en de verwachting is dat vanaf volgend jaar een gedragscode kan worden toegepast.

Daarnaast is in 2021 een pilot van start gegaan, uitgevoerd door de Amsterdamse stichting FairWork, die de positie van arbeidsmigranten in de stad moet verbeteren door hen te informeren over hun rechten, door klachten in behandeling te nemen en hen te ondersteunen bij misstanden. De pilot loopt tot januari 2023. De bedoeling is dat de gemeente hieruit lessen trekt bij het inrichten van een eventueel meldpunt voor arbeidsuitbuiting.

Verder verwijst de burgemeester naar de arbeidsinspectie, die de taak draagt om eventuele misstanden te toetsen aan de wet, en het landelijke programma Samen tegen Mensenhandel waar ook Amsterdam nauw bij betrokken is.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: