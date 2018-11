Halsema: uitspraken ombudsman buiten proportie

"Ik heb hem gebeld en gezegd dat hij misschien eens in Somalië moet gaan kijken", zei burgemeester Femke Halsema donderdagmiddag. Met enige regelmaat ventileert ombudsman Arre Zuurmond in deze krant en elders dat de gemeente haar greep verliest op de binnenstad.



Eerder sprak hij van een 'wetteloze jungle', op een debat van Het Parool had hij het over een 'handhavingscrisis'. Ook zei hij toen dat cocaïnegebruik de norm was op Amsterdamse scholen.



Kwalificaties

Dat soort kwalificaties is Halsema in het verkeerde keelgat geschoten. "We hebben inderdaad schaarste bij de handhaving, zeker in de binnenstad, maar kijk even naar de proportie." Overigens is Halsema over het algemeen zeer tevreden met de manier waarop Zuurmond de problemen in de stad bespreekbaar maakt.