Halsema: toch proef met preventief fouilleren

Dat zei de burgemeester donderdagmiddag in een debat met de gemeenteraad. Halsema weerstaat daarmee een progressieve meerderheid in de raad, bestaande uit D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Denk en Bij1, die niets zien in het middel vanwege het risico op etnisch profileren.

Halsema had al langer een voorstel op de plank liggen om in bepaalde veiligheidsrisicogebieden wapencontroles uit te voeren. Mede door de dood van George Floyd door politiegeweld in de Verenigde Staten, en de wereldwijde protesten die hiertegen ontstonden, zag zij er voor de zomer vanaf om preventief fouilleren weer in te voeren in Amsterdam. Ook kondigde ze een reeks gesprekken aan met bewoners van wijken waar veel wapengeweld plaatsvindt, om hun mening te peilen.

Maar de reeks geweldsincidenten in de afgelopen weken, en de aanzwellende roep om het middel in te zetten, maken nu dat ze er toch mee gaat experimenteren.

Om de linkse partijen tegemoet te komen, brengt zij de aanwijzingsperiode van een veiligheidsrisicogebied, waar de politie preventief mag fouilleren, terug van twee maanden tot één. Ook zullen, op verzoek van de PvdA, waarnemers meekijken tijdens de controleacties, om discriminatie te voorkomen.

Kritiek

D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig is nog niet overtuigd. “Preventief fouilleren kan het vertrouwen in de politie en in de rechtsstaat enorm in de weg gaan staan. De bezwaren die wij hebben zijn niet weggenomen door de burgemeester.”

Ook GroenLinks moet weinig hebben van de beslissing van Halsema om te gaan experimenteren. “Preventief fouilleren is een disproportioneel en zwaar middel dat in het verleden niet effectief is gebleken en kans op etnisch profileren vergroot,” zegt fractievoorzitter Femke Roosma. “Wij zijn dan ook tegen een proef, omdat het wat ons betreft weinig toevoegt aan wat we al weten.”

Geen hoge verwachtingen

Wel waarschuwt Halsema voor al te hoge verwachtingen. “De effectiviteit (van preventief fouilleren, red.) is buitengewoon gering. Verwacht u alstublieft niet dat daarmee het wapengeweld werkelijk afneemt,” zei Halsema donderdagmiddag. “Mensen die echt kwaad in de zin hebben, laten hun wapens even thuis liggen en gaan vervolgens later door met geweld uitoefenen.”

Ook vindt de burgemeester nog steeds dat er behoorlijk veel politie-inzet nodig is voor een relatief lage wapenopbrengst. Wetenschappers gaan uit van ongeveer 25 wapens per 1000 gecontroleerde personen.

In welk gebied de proef van start gaat is nog niet duidelijk.