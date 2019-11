Halsema: terugdringen drugseconomie is belangrijkste opgave

Het terugdringen van de drugseconomie in Amsterdam en van de dominantie van de drugshandel op straat, is de belangrijkste opgave voor de komende jaren, zei burgemeester Femke Halsema donderdagavond tegen de gemeenteraad.

De burgemeester stelt een pakket aan maatregelen in haar drugsaanpak, zoals het actief verstoren van straathandel door de politie, meer aandacht voor jongeren die vanuit het niets worden gerekruteerd voor handel en andere misdaden. Dit gebeurt ook rondom scholen. Ook wil ze de Top 600 van jonge veelplegers openstellen voor drugscriminelen. De tijd dat drugshandelaren ongestoord hun gang konden gaan, is wat burgemeester Femke Halsema betreft voorbij.

Drugsschaamte

Haar aanpak richt zich vooral op drugshandel, veel minder op gebruik. In het maatschappelijk debat is drugsschaamte inmiddels uitgegroeid tot een belangrijk onderwerp: zijn gebruikers niet medeverantwoordelijk voor de criminaliteit en liquidaties die uit de drugshandel voorkomen? Halsema ziet ook de relatie tussen handel en gebruik van drugs. “Veel jongeren op straat hopen dat ze een grote drugshandelaar kunnen worden en beginnen met de verkoop aan Amsterdamse gebruikers,” zei ze. “Maar als in onze stad niemand drugs zou gebruiken, dan nog zou Amsterdam een spil zijn in de illegale drugshandel. Lokaal drugsgebruik staat los van de drugs die door Nederland gaan voor de wereldhandel.”

Wel vindt ze het tijd voor een gesprek over drugsgebruik, maar dan zonder ‘moraliserende campagnes’. “Iemand die coke aanneemt, doet dat vaak van een jongere die zich onvoldoende realiseert in welk wespennest die zich hiermee steekt.”

Het gemeentebestuur heeft voor de komende vier jaar vier miljoen euro extra uitgetrokken voor de drugsaanpak, waarvan drie miljoen is bestemd voor de bestrijding van drugshandel en één miljoen voor gezondheid. Halsema houdt er nu al rekening mee dat dit niet voldoende is.