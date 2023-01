Halsema: ‘Te laat ingegrepen bij grensoverschrijdend gedrag oud-stadsarcheoloog Jerzy Gawronski’

Halsema erkent dat medewerkers zich lange tijd onveilig hebben gevoeld, omdat de top van de ambtenarij onvoldoende ingreep. Beeld ANP / Sem van der Wal

Dat schrijft de burgemeester in een brief aan de raad, nadat dinsdag bekend werd dat Amsterdam vierduizend boeken gaat vernietigen van oud-stadsarcheoloog Jerzy Gawronski. Betrokkenen zeggen dat onder Gawronski, die ruim vijftien jaar hoofd was van het Bureau Monumenten en Archeologie (BMA), jarenlang een angstcultuur heerste. Dat mondde uit in scheldpartijen, woedeuitbarstingen en veel schreeuwen.

Halsema erkent nu dat medewerkers zich lange tijd onveilig hebben gevoeld, mede omdat het verantwoordelijk management onvoldoende ingreep. ‘Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat er al veel langer signalen waren dat medewerkers van de afdeling zich niet veilig voelden. Achteraf stellen wij vast dat het verantwoordelijk management tot 2019 onvoldoende heeft ingegrepen.’

Gawronski werd in 2020 overgeplaatst naar een andere afdeling, het innovatieteam, maar hij bleef nog wel langskomen op een werkplek van BMA op het Marineterrein. Meerdere malen werd hem gevraagd om daar weg te blijven en om de sleutels van het pand in te leveren, maar Gawronski weigerde dit. Uiteindelijk lieten de medewerkers de sloten van de werkplek zelf vervangen.

Begin 2022 volgde officiële klachten, waarna Bureau Integriteit onderzoek deed. Femke Halsema werd toen ook op de hoogte gesteld door gemeentesecretaris Peter Teesink. In de zomer van 2022 kwam het rapport naar buiten en maakten Teesink en Halsema excuses aan de medewerkers. Ze zagen nog geen reden om het boek Onder de Amstel over archeologische vondsten direct stop te zetten. Eerst wilde ze hierover spreken met het personeel van BMA.

Boek aangepast

Oud-medewerkers zeiden tegen Het Parool verbaasd te zijn dat zij niet direct zelf tot de conclusie zijn gekomen om deze ‘feestelijke opening’ af te gelasten. Halsema zegt dat gesprekken nodig waren om erachter te komen dat medewerkers van BMA een ‘grote, wezenlijke bijdrage’ hebben geleverd aan het boek. Daarom is besloten het boek in gewijzigde vorm uit te brengen. ‘De keuze om het boek aan te passen is niet lichtvaardig genomen, maar beschouwden wij als onvermijdelijk.’

In mei komt er een aangepaste editie met een aanpassing van het titelblad en het voorwoord. Kosten voor de gemeente: ongeveer 150.000 euro. Halsema: ‘De beoogde publicatie, waarbij de voormalig medewerker een prominente positie inneemt, en de feestelijke presentatie ervan, werd door de medewerkers van de afdeling dan ook zowel zeer begrijpelijk als onverteerbaar ervaren.’

Raadslid Diederik Boomsma (CDA) noemde de gang van zaken ‘volkomen belachelijk’ en wil dat Halsema en de wethouders stoppen met het verspillen van belastinggeld. Hij wijst erop dat de inhoud niks te maken heeft met het grensoverschrijdende gedrag. Tijdens de raadsvergadering woensdag zal hij hier ook vragen over stellen.