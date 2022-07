Halsema: strijd gelijke rechten lhbtq’s nog niet gestreden

Burgemeester Femke Halsema. Beeld ANP

“Hardnekkig volhouden. Dat is niet gemakkelijk als je wordt uitgescholden, bedreigd, geslagen op straat, of uitgestoten uit je gemeenschap en je familie. Voor veel mensen die hier vandaag lopen en zijn, is vrijheid een dagelijkse strijd. Tegen intimidatie, onverdraagzaamheid, tegen de ontkenning van je hele wezen,” aldus Halsema.

Ze betuigde haar steun aan degenen die deze strijd moeten voeren. “Jullie zullen mij altijd aan de zijde vinden van al die mensen die vreedzaam het recht opeisen om anders, om zichzelf te mogen zijn – en tegenover degenen die hen dat willen beletten. Tegenover de bekrompenen, de haters, de extremisten van welke signatuur dan ook.”

Tegelijk zei ze het hoopvol en ontroerend te vinden dat er ‘een nieuwe generatie opstaat voor wie het vanzelfsprekender lijkt dan ooit om de ruimte in te nemen, om jezelf te zijn. Om in de klas en online te laten zien wie je bent, of om je zoektocht daarnaar met anderen te delen.’

Enorm bruistablet

Halsema verrichtte de opening met emancipatieminister Robbert Dijkgraaf. Die zei eerder op de middag voor de camera van Pride TV: “Het gaat hier over universele mensenrechten, dus wat fijn om dit hier met elkaar te mogen vieren.” Hij noemde de Pride een ‘enorm bruistablet, die iedereen motiveert en enthousiasmeert. Ik ben de grote cheerleader van dit alles.’

Aan de opening in het Vondelpark ging de Pride Walk vooraf, een demonstratie voor gelijke rechten voor lhbtq’s wereldwijd. De wandeltocht, die dit jaar voor de tiende keer werd gehouden, begon rond het middaguur op de Dam en eindigde in het Vondelpark. Er deden duizenden mensen aan mee. Ze droegen regenboogvlaggen en Progress Pridevlaggen, die staan voor nog meer diversiteit in de regenbooggemeenschap.

Het thema van deze eerste post-corona-Pride is My Gender, My Pride. Daarmee vraagt de organisatie extra aandacht voor groepen die zijn achtergebleven bij de seksuele emancipatie, zoals personen die transgender of non-binair zijn.

Tijdens de Amsterdam Prideweek zijn er dansfeesten, filmfestivals, sportevenementen, debat en cultuur. Volgende week zaterdag is de beroemde Canal Parade met tachtig boten, die doorgaans honderdduizenden bezoekers trekt.

