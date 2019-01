Halsema stemt in met onderzoek ontruimingskosten

Halsema teleurgesteld over slopen op ADM

Burgemeester Femke Halsema is teleurgesteld in de eigenaar van het ADM-terrein. Onder zijn verantwoordelijkheid zijn de bezittingen van de oud-bewoners verwoest, tegen de afspraken in.



Dat zei Halsema donderdagmiddag tijdens een debat over de kwestie.



Kort nadat de overgebleven leden van de krakersgemeenschap maandag door handhaving en de politie van het ADM-terrein werden verwijderd, werd het terrein overgedragen aan de eigenaar, Chidda BV.



Daarop is die meteen begonnen met het opruimen van het gebied, waarbij ook diverse bouwwerken zijn gesloopt waar nog persoonlijke bezittingen van de oud-bewoners lagen opgeslagen.



Terwijl de eigenaar, volgens Halsema, juist had beloofd dat de voormalige bewoners tot het eind van de week hadden gekregen om hun spullen weg te halen.



“Het is jammer en onnodig dat de eigenaar zo heeft huisgehouden”, zei Halsema. “Hij heeft afspraken met ons en met de advocaat van de bewoners, geschonden. Ook op gekraakt terrein geldt dat je andermans bezittingen niet kapot mag maken.”



Tijdens de ontruiming zijn door de politie geen strafbare feiten geconstateerd, behalve dan dat sommige krakers niet wilden luisteren naar de bevelen van de politie.



Halsema nodigt de eigenaar van het terrein uit om aangifte te doen als hij daar anders over denkt. De eigenaar zegt dat hij er molotovcocktails en opengedraaide gasflessen heeft aangetroffen, na de overdracht.



Ruben Koops