Halsema: 'Steekpartij CS is aanval op Amsterdamse waarden'

Dit zei burgemeester Femke Halsema donderdagmiddag in de gemeenteraad. "Dat is onacceptabel."



Op zaterdag was het voor de burgemeester duidelijk dat het ging om een terroristische daad. De negentienjarige Jawed S. stak twee Amerikaanse toeristen neer op het Centraal Station, die ernstig gewond raakten.



Heldhaftigheid

Halsema heeft dinsdag de slachtoffers en hun familie gesproken in het ziekenhuis. Ze heeft ook de drie agenten gesproken, die Jawed S. binnen negen secondes uitschakelden. "Ik heb namens de stad onze dank uitgesproken voor hun heldhaftigheid."



Ze noemde het gesprek met de agenten 'ontroerend'. "Uit hun reconstructie blijkt dat ze zich al die tijd bewust zijn geweest van de situatie en tegelijkertijd stevig en doortastend hebben opgetreden, zoals ze het bij hun opleiding hadden geleerd."



