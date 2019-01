Halsema spreekt tijdens dodenherdenking op 4 mei

Voorafgaand houdt theatermaker en schrijver Diederik van Vleuten de jaarlijkse 4 mei-voordracht in De Nieuwe Kerk, maakte het Nationaal Comité 4 en 5 mei bekend.



In Flevoland begint dit jaar de Nationale Viering van de Bevrijding met de 5 mei-lezing van schrijver en wetenschapper Rosanne Hertzberger in theater KAF in Almere.



Verantwoordelijkheid

Het thema van de herdenking en viering is dit jaar 'In vrijheid kiezen', dat aansluit bij het honderdjarig bestaan van het algemeen kiesrecht. Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib schrijft hiervoor een speciale tekst.



Volgens het comité wordt op 4 en 5 mei stilgestaan bij de waarde van onze democratische rechtsstaat, de buitenwerkingstelling van de rechtsstaat in de jaren 1940-1945 en bij de verantwoordelijkheid die we met met elkaar dragen om deze open, vrije, democratische rechtsstaat te waarborgen.



Lees ook: Bokma en Nationale Ballet maken 4 mei-stuk