Halsema spreekt met bewoners in Zuidoost: ‘De toekomst van het stadsdeel ligt bij u’

In Zuidoost, volgens de burgemeester het ‘sprankelendste stadsdeel' van Amsterdam, ging Halsema vrijdag in gesprek met bewoners. Die zeiden ondanks de ambities te stuiten op gemeentelijke muren. ‘Alles gaat zo traag.’

Terwijl de lente zich buiten opdringt en de etensgeuren op het Anton de Komplein het weekend inluiden, neemt op het stadsdeelkantoor even na halfvijf stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing het woord om burgemeester Femke Halsema welkom te heten.

Halsema is vrijdagmiddag in Zuidoost om met bewoners over hun stadsdeel te spreken. Er zijn zo’n honderd mensen, waarvan veel vertrouwde gezichten, ambtenaren en wat stadsdeelpolitici. Er is geen agenda, Halsema’s nette jasje is uit. “Ik wil gewoon met u praten, en u mag bepalen waarover,” opent Halsema.

Jarenlang verwaarloosd

Die boodschap wordt ter harte genomen. Van flexwoningen via woonwagens, de plaatsing van windmolens, kansen voor jongeren en buurtteams tot de veiligheid in het stadsdeel: het gaat alle kanten op.

Toch is er een duidelijke rode draad, die draait om wie bepaalt hoe de toekomst van het stadsdeel eruitziet. Er mag dan een Masterplan Zuidoost worden gemaakt met flinke investeringen, volgens aanwezigen wordt er te weinig van gemerkt. Oftewel; fijn dat u er bent, maar hoe verder?

Halsema charmeert, noemt Zuidoost het ‘meest sprankelende stadsdeel dat we hebben’, met veel jonge mensen, culturen en energie. “Maar,” erkent ze, “het stadsdeel is jarenlang verwaarloosd. We zetten nu belangrijke stappen en investeren veel geld, maar het gaat langzaam.”

Alles gaat zo traag

In de zaal zitten bewoners die zich al jaren inzetten voor Zuidoost. Opvallend is dat velen moeite hebben de subsidiepotjes te bereiken die juist voor hén bedoeld zijn. Zo lukte het Ashlee Danso, die veel van haar uren besteedde aan een aanvraag voor jongerenbudget, niet om door de rompslomp heen te komen. “Alles gaat zo traag, en vaak is het geld allang verdeeld.”

Een vrouw uit de K-buurt wijst erop dat de mensen gedemotiveerd raken. Een man kiest zijn woorden scherper in een breed betoog over de achterstelling van de zwarte gemeenschap in de stad: “Al dat geld gaat naar witte mensen voor witte organisaties en niet naar mijn mensen.”

Halsema herkent de stroperigheid, maar die laatste opmerking gaat haar te ver. “U heeft gelijk dat er racisme is, u heeft gelijk dat organisaties veel representatiever moeten zijn voor de mensen die hier wonen. Maar het is niet zo dat de zwarte bevolking op dit moment systematisch miskend wordt door het witte deel van Amsterdam.”

Buiten de boot

Zaal en burgemeester komen best ver met elkaar in de analyse wat beter moet. Halsema stelt dat ambtenaren en bestuurders meer vertrouwen in bewoners moeten tonen. Ook zegt ze te kijken of ‘we als stad wel goed omgaan met subsidies’. Bestaande clubs krijgen volgens Halsema soms te vanzelfsprekend opnieuw subsidie waardoor kleine of jonge organisaties buiten de boot vallen.

Een aanwezige vader snijdt een ander pijnlijk onderwerp aan. In de klas van zijn kinderen kunnen velen geen stageplek vinden. “Ik spreek met bedrijven, ik probeer alles, van de dertig kinderen lukt het er achttien niet.”

Schrijnend, vindt Halsema. “Ik ga met de bedrijven praten.” Het lokt de reactie uit dat dit al zo vaak geprobeerd is. Maar zegt gelegenheidsmoderator Jadnanansing: “Als de burgemeester het zegt, is de kans groot dat het lukt hoor.” Halsema, lachend: “Ik ga broeden op een dreigement.”

Duwtjes geven

Het mag duidelijk zijn, Halsema is vrijdagmiddag naast burgemeester ook ombudsman, die allerlei verhalen verzamelt om te kijken of ze met haar macht als burgemeester iets kan loswrikken.

En dus doet Halsema toezeggingen om langs te komen, gaat ze collega-wethouders aanspreken op specifieke dossiers en worden er gegevens en documenten overhandigd. Benadrukt wordt dat er notulen worden gemaakt, zodat iedereen later kan zien of er ook echt iets is gedaan. Tegelijkertijd kan niet alles, zegt Halsema. “De toekomst van het stadsdeel ligt bij u. Wij kunnen alleen duwtjes geven.”

Het stadsgesprek in Zuidoost is de eerste van een reeks. In het najaar en volgend jaar wil Halsema in elk stadsdeel en stadsgebied Weesp eenzelfde gesprek voeren.