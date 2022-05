Halsema sms’te Rutte tijdens racismedemonstratie: ‘Je zet me wel erg in de kou’

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema in gesprek met een politieagente tijdens het protest op de Dam. Beeld ANP

‘Femke, jij hebt daarover contact met Ferd. Ik zie nul toegevoegde waarde daar tussen te gaan zitten. Ik vind de beelden uit Amsterdam wel extreem heftig,’ zegt Rutte op het verzoek om steun van Halsema. ‘Dit is heel slecht voor het draagvlak onder de 1,5 metermaatregel.’ ‘Sorry, ik verwacht wel iets meer van je,’ schreef Halsema vervolgens terug. ‘Ik word vanmiddag overvallen door 10.000 mensen en er is geen politiemacht die dit vreedzaam uit elkaar krijgt.’

Hoog opgelopen ruzie

Daarop verwijst Rutte opnieuw naar Grapperhaus: ‘Ferd heeft met jou het contact,’ schrijft de premier, tot onvrede van de burgemeester. Halsema schrijft terug dat ze vindt dat Rutte haar in de kou zet. Iets van die strekking had ze ook aan Grapperhaus gestuurd, bleek uit eerder vrijgegeven berichten. Uit die berichten bleek dat Halsema en Grapperhaus die avond een hoog opgelopen ruzie voerden.

De Volkskrant had de sms’jes opgevraagd met een beroep op de inmiddels vervangen Wet Openbaarheid van bestuur (Wob), maar kreeg die eerst niet. Rutte bleek veel sms’jes zelf te verwijderen. Over deze onthulling vroeg de Tweede Kamer een spoeddebat aan. Na aandringen van de Kamer in dit debat is het sms-verkeer alsnog vrijgegeven, in de vorm van screenshots van de telefoon van Halsema.