Halsema sluit zich aan bij manifest voor legalisering softdrugs

Beeld Marc Driessen

Dit maakte de burgemeester bekend tijdens de commissievergadering op donderdag.

Zo’n veertig Nederlandse burgemeesters vinden dat de overheid meer moet doen tegen ondermijnende criminaliteit. Zij pleiten voor de legalisering van softdrugs en voor meer geld voor de politie. In een manifest schrijven de burgemeesters dat het onderwerp prominent op de politieke agenda van het nieuwe kabinet moet komen te staan. ‘Door het verdienmodel bij de criminelen weg te nemen, kunnen kwetsbare inwoners worden beschermd,’ valt er in het manifest te lezen.

Burgemeester Femke Halsema zei dat Amsterdam het manifest graag ondertekent. “We zijn altijd tot steun en dienstbaarheid bereid.” Het is de eerste keer dat de burgemeester zich zo duidelijk over legalisering van de cannabisindustrie uitspreekt. Wel zei ze eerder dat de wietmarkt in Amsterdam – vanwege de vele toeristen goed voor een derde van de landelijke wietverkoop – oververhit en daardoor moeilijk te reguleren is.

De burgemeester werkt in Amsterdam daarom ook, met steun van de politie en het Openbaar Ministerie (OM), toe aan het weren van toeristen uit de 166 Amsterdamse coffeeshops. Dat kan via het ingezetenencriterium, bestaande wetgeving die bepaalt dat alleen mensen die in Nederland wonen welkom zijn in coffeeshops.

Eerder deze week zei de burgemeester ook al voorstander te zijn voor meer financiering van de politie. Samen met het OM en de politie vroeg zij het demissionaire kabinet om een half miljard euro structureel meer te investeren in de bestrijding van ondermijnende criminaliteit.

Staatswiet

Het zijn met name burgemeesters uit Brabant die het document hebben ondertekend, waaronder uit Breda en Tilburg. Verder komen de handtekeningen van burgemeesters uit Gelderland, Overijssel, Noord-Holland, Friesland en Groningen.

Burgemeester Femke Halsema kreeg de vraag of zij zich aansluit bij het manifest van D66-fractievertegenwoordiger Rob Hofland. Zijn partij is al langer bezig met een offensief om softdrugs te legaliseren. Eerder stemde het kabinet al in om in tien gemeenten in een zogeheten gesloten coffeeshopketen onder toezicht van de staat cannabis te laten kweken en verkopen. Die proef met legaal geteelde wiet begint wegens opstartproblemen waarschijnlijk pas volgend jaar.