Halsema sluit woning in Oude-IJselstraat, waar wéér explosies waren om conflict

Het huizenblok in de Oude-IJselstraat. Beeld Maarten Boswijk

De explosies deden de buren, van wie de voordeuren ook in de portiek zitten, opschrikken. Ze leven door het geweld in angst.

De bewoner van het appartement op de tweede etage heeft volgens de politie een ‘escalerend conflict’ dat de reden was voor de ontploffingen, waardoor stukken beton, stucwerk en glas de straat op vlogen. Op 22 december 2022 was al een steen door het raam van die bewoner gegooid.

Eerdere explosies en beschieting

Op de achtergrond spelen de explosies en de beschieting in 2016 en 2017 door een conflict van een familie die eerder in hetzelfde portiek woonde, en op last van de gemeente verhuisde. Dat conflict staat los van het huidige, maar houdt de gemoederen wel weer bezig.

De politie ziet blijkens het sluitingsbevel ‘een reëel en groot risico dat op korte termijn weer een incident zal plaatsvinden, gezien de reeks aan incidenten en een concrete dreiging’. De politie had eerder ook al contact met de bewoner van de woning.

In het verleden woonde in het pand een lid van de inmiddels verboden motorbende Satudarah. Of hij daar nog woont, is onduidelijk.

De huurder, die naar een ander adres is gevlucht, heeft tegen de sluiting van het huis geprotesteerd, maar de burgemeester acht het belang van de openbare orde en ‘het risico van ernstige wanordelijkheden’ en ‘het levensbedreigend gevaar voor omstanders’ groter dan het ‘huisrecht’ van de huurder. Die ‘kan zich zo nodig wenden tot de daklozenopvang van de GGD’.

De pandeigenaar begrijpt dat de burgemeester de woning sluit, gezien de explosies en de onrust.

Toezicht en onderzoek

De politie houdt intensiever toezicht in de buurt, onderzoekt camerabeelden. Op een buurtbijeenkomst is op 8 maart geprobeerd de onrust ‘te temperen’, schrijft Halsema. ‘De gemeente heeft vanuit het stadsdeel meerdere gesprekken gevoerd met de buurtbewoners die zich sinds de geweldsincidenten onveilig hebben gevoeld’.

