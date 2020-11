Halsema sluit coffeeshop Terminator in Amsterdam-West na explosie

De explosie voor coffeeshop Terminator richtte grote schade aan, zowel aan het pand waarin de shop zit als in de omgeving. Beeld Lin Woldendorp

Door de ontploffing even na vier uur ’s nachts sneuvelden de ruiten van omliggende woningen, ook op bovenverdiepingen. Van een woning aan de overkant van de straat kwam een plafond naar beneden.

Ernstig gevaar

Volgens Halsema en de politie leidde de explosie tot een zeer gevaarlijke situatie. De openbare orde is nog in gevaar. Het is onduidelijk wat de reden van de aanslag is en of herhaling dreigt.